Satsar på gratis fiskeskola för barn och unga – men först måste mer regnbåge planteras: "Går åt mycket fisk"

– I dessa tider skriker barn och ungdomar skriker efter något att göra. Många kommer kanske inte i väg på semester som vanligt, så det känns roligt att kunna göra något för bygden vi bor i, säger Patrik Johansson, ordförande i Sportfiske Smedjebacken.

En kväll i veckan är tanken att deltagarna ska samlas längs Kolbäcksån och fiska. Mer erfarna fiskare kommer att finnas på plats för att hjälpa ungdomarna att få hugg på kroken.

– Vi har även viss fiskeutrustning att låna för de som inte har. Alla som är upp till 17 år och hemmahörande i Smedjebacken får vara med.

Satsningen möjliggörs med hjälp av det extra föreningsbidrag på 15 000 kronor man har fått från kommunen. Pengarna ska användas till att plantera mer regnbåge i Kolbäcksån.

– Den är dyr och kostar 69,90 kronor kilot plus moms och frakt. Många ungdomar är redan duktiga på att fiska och då man får ta upp tre fiskar per person och kväll kommer det att gå åt mycket fisk.

I den pott på 200 000 kronor med extra föreningsbidrag som kommunen har avsatt för att främja insatser och aktiviteter under rådande coronatider finns nu knappt hälften kvar.

De sex föreningar som redan har sökt och beviljats maxbeloppet på 15 000 är Bearcrew som ska köpa in material till utomhusträningar, Föreningen Söderbärkemöljan som ska anordna aktiviteter vid Fyrkanten, Harnäs IF som ska ska köpa in material inför sommarlovet, Makerspace som ska göra inköp för att kunna hålla en ny aktivitet, Norrbärke hembygdsförening som satsar på guidning och uteaktiviteter samt Dreamward som ska ordna med en ramp på Herosfältet.

Smedjebackens FK får 6 350 kronor till nya fotbollar, Söderbärke PRO 5 500 kronor till sina tipspromenader och Söderbärke jaktvårdskrets 1 500 kronor till en aktivitet där det ska byggas fågelholkar.

Bland de som har sökt maxbeloppet och väntar på svar finns Smedjebackens ryttarsällskap som vill ordna ett läger med övernattning, Kuluddens stug- och vägförening som vill satsa på en boulebana samt CA AN Nöje som har siktet inställt på att bjuda på musikaliska upplevelser i byarna.

Beviljas också de bidragen har kommunen betalat ut totalt 173 350 kronor från potten.