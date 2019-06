Hollywoodskådis är årets Säterjänta – "Jättekul att få representera min hemort"

Årets Säterjänta är har utsetts årligen sedan 1958, där vinnaren representerar Säter vid olika tillfällen under sommaren. Skådespelerskan Moa Stefansdotter, 22, blir årets representant.

Säterjäntan bestäms av en jury på nationaldagen. Imorgon kommer hon att finnas på plats på Säters Hembygdsgård, där Lilla Midsommar firas, iklädd traditionell hembyggdsdräkt.

– Det känns jättekul att få representera min hemort. Nu ser jag särskilt fram emot Lilla Midsommar och Nostalgidagarna, säger Stefansdotter.

Hon har alltid varit teater- och filmintresserad, och flyttade under sena tonåren till London för att satsa på en skådespelarkarriär. Hon är nu aktuell som huvudroll i Hollywoodfilmen Viking Saga: Rune of the Dead, en dramafilm som utspelar sig i Sverige under 800-talet.

– Det är helt sjukt, jag är så glad över att jag fick den rollen, säger Stefansdotter.

Viking Saga: Rune of the Dead har premiär den 28 oktober. Utöver det är Stefansdotter aktuell i serien Warrior Women som har premiär på BBC i sommar.