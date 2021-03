Säters Frida Sandberg avslutade säsongen med två SM-medaljer: ”Jag är ganska nöjd”

Helgens tävlingar resulterade i en bronsplats i sprinten och en guldmedalj på söndagens långdistans. För övrigt Fridas andra SM-guld som senior. Det första tog hon som junior.

– Men det var många år sedan, säger Frida och skrattar.

Tävlingarna i Kräckelbäcken genomfördes under de allra bästa förhållandena; norr om Mora, mot trädgränsen, och med bara någon minusgrad.

– Ja, det var bra före, konstaterar Frida.

Hon är sedan många år tillbaka bosatt i Umeå och är van med bra förhållanden.

– Det är en kanonmiljö här för oss skidorienterare.

Varför tävlar du fortfarande för Säterbygdens OK?

– Det är min moderklubb och jag får det stöd jag behöver. Det känns bra att representera dem.

Helgens resultat bidrog till att Frida slutade på en tredje plats totalt i Sverigecupen, ett resultat hon är ganska nöjd med.

– Man vill ju alltid vinna. Men jag är nöjd med att jag har en jämn säsong bakom mig.

Noterbart är att Frida så sent som för tre veckor sedan gjorde bra ifrån sig på VM i Kääriku i Estland.

– Min bästa placering var en sjunde plats i sprinten. Det gick väl bra, men jag känner att det är mycket jag kan förbättra.

För hela Team Sweden blev det sex medaljer totalt på världsmästerskapen fördelat på fem olika medaljörer – något som visar på den fina bredd svensk skidorientering har.

Jag kör på. Det är planen.

Hur ser framtiden ut?

– Jag kör på. Det är planen. Så länge jag har saker att utveckla så fortsätter jag, säger 27-åringen från Säter.

Först ska hon unna sig några veckors vila och ”åka lite skidor i solen”.

– Jag hoppas på en bra träningssommar. Mentalt är jag redan på gång, slutar Frida Sandberg.

Utöver Fridas framgångar under SM-helgen blev det en lyckad tävling för arrangören IFK Mora då klubbens Andrey Lamov tog guld i både långdistans och sprint.

– Han är grym. Det är klart att jag hade velat slå honom, men han gör aldrig misstag och då är han snabbast, säger klubbkamraten Linus Rapp som tog silver i sprinten, men fick nöja sig med en fjärde plats på långdistansen.

Glad är förstås Rapp över totalsegern i Sverigecupen tack vare helgens resultat.

– Det är stort för mig som har kämpat hårt med sjukdomar och skador de senaste åren. Därför känns det jättekul att jag kan visa upp en stabilitet där jag har varit bäst totalt under säsongen.

På damsidan slutade IFK Moras Magdalena Olsson tvåa i både sprinten och långdistansen på helgens tävlingar. Dessutom vann hon Sverigecupen totalt.

Resultat/SM-tävlingarna i Kräckelbäcken

Lördag, SM-sprint

Damer: 1) Evelina Wickbom, I 19 IF, 16.00, 2) Magdalena Olsson, IFK Mora OK, +0.27, 3) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, +0.50.

Herrar: 1) Andrey Lamov, IFK Mora OK, 15.27, 2) Linus Rapp, IFK Mora OK, +0.18, 3) Erik Blomgren, Umeå OK, +0.27.

Söndag, SM-långdistans

Damer: 1) Frida Sandberg, Säterbygden, 81.24, 2) Magdalena Olsson, Mora, +1.03, 3) Sarah Persson, Åtvidaberg, +2.32.

Herrar: 1) Andrey Lamov, Mora, 81.41, 2) Erik Blomgren, Umeå, +1.43, 3) Markus Lundholm, Renen, +4.46.

Slutställning Svenska Cupen

Damer: 1) Evelina Wickbom, I19, 536 poäng, 2) Magdalena Olsson, Mora, 514, 3) Frida Sandberg, Säterbygden, 506, 4) Klara Yngvesson, Umeå, 462, 5) Hanna Eriksson, Mora, 450, 6) Isabel Salén, Mora, 440, 7) Ella Turesson, Renen, 402, 8) Lovisa Moqvist, Lerum, 364, 9) Lisa Larsen, Alfta-Ösa, 332, 10) Cajsa Grape, Dalaporten, 298.

Herrar: 1) Linus Rapp, Mora, 522 poäng, 2) Markus Lundholm, Renen, 516, 3) Erik Blomgren, Umeå, 512, 4) Sixten Walheim, Robertsfors, 438, 5) Jonatan Ståhl, Mora, 411, 6) Gustav Johnsson, do, 406, 7) Isak Lundholm, Umeå, 393, 8) Rasmus Wickbom, I19, 386, 9) Albin Gezelius, Mora, 353, 10) Truls Lindholm, 350.