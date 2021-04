SÄSONGSDOKUMENT: Revolutionen som räddat Leksand – så har klubben blivit att räkna med igen

Den 19 september 2020 spelade Leksands IF SHL-premiär hemma mot Skellefteå AIK i Tegera arena.

Men egentligen kan LIF:s säsong 2020/21 sägas ha börjat redan den 7 april.

Det var då Aftonbladet avslöjade att Leksand var ute efter Modos tränare Björn Hellkvist, som öppet deklarerade att han kunde tänka sig en framtid i Dalarna – trots att han var under kontrakt med Modo.

Nyheten blev starten på ett tre veckor långt drama av utspel och upprörda känslor innan skåningen den 29 april 2020 presenterades som ny Leksandstränare efter att LIF nått en uppgörelse med Modo om en övergång.

– Det blir alltid känslor involverat, men till sist har tre parter kommit överens och nu kan vi gå vidare. Det är där vi står i dag. Jag vet inte ens vad som bestämts mellan klubbarna, det har inte jag med att göra. Det får stå för dem. Jag är bara glad att det löst sig och att alla parter är nöjda, säger Björn Hellkvist i en lång intervju med Sporten när allt var klart.

Som assisterande tränare fick Björn Hellkvist med sig Fredrik Hallberg från Oskarshamn samt klubbikonen Mikael Karlberg.

Hellkvist la snabbt turbulensen vid klubbytet bakom sig och riktade fokus på att försöka etablera LIF i högsta serien, efter tjugo svängiga år mellan Hockeyallsvenskan och SHL.

Säsongen 2019/20 slutade SHL-nykomlingen från Dalarna näst sist i ligan, men slapp negativt kval då coronapandemin avslutade säsongen i förtid.

Hur högt kan den nya ledartrojkan få den här upplagan av Leksand att lyfta?

”Vi har inte lärt oss att vinna”

Leksand förlorade visserligen SHL-premiären mot Skellefteå med 4–5 efter förlängning, men uppryckningen från 1–4 till 4–4 gav mersmak och av bara farten åkte masarna till Malmö och slår Björn Hellkvists gamla lag med 5–3.

Den nya superkedjan med nyförvärven Carter Camper och Peter Cehlarik som omger centern Marek Hrivik, som gjorde sin andra säsong hos de blåvita, började växa fram som SHL:s allra främsta.

Men Björn Hellkvist var inte nöjd.

I omgång 4 föll Leksand borta mot regerande mästarna Frölunda med 2–4.

Inte hela världen, kan kanske tyckas. Leksand är relativt nytt i de här sammanhangen och Frölunda i Göteborg är seriens kanske tuffaste uppgift.

Men lagets skånske skipper var rasande i tv-intervjun efteråt.

– Det är förjävligt, tycker jag. Vi presterar tillräckligt bra för att ta poäng men ger bort tre mål. På sista målet är både Lang (Oskar) Och "Zacke" (Patrik Zackrisson) med hem i backchecken, men de gör egentligen ingenting, säger 43-åringen.

C More: Varför är ni så snälla?

– Vi har inte lärt oss att vinna. Men vi ska göra det längs resans gång.

C More: Hur gör man det?

– Man adderar den kryddan...

– Jag tror att kan vi addera det till vårt spel så kan vi slåss om topp sex. Jag menar allvar med det. Den biten behöver vi reda ut. Killarna måste bestämma sig. Gör vi det är vi ett tillräckligt bra lag för att tillhöra övre halvan i den här serien.

Hur tog spelargruppen sin nye tränares fräna mediala utspel?

Bra, om vi ska tro hemvändaren Patrik Norén som Sporten talade med efteråt.

– Allt det här snacket om "hedersamma förluster" är man jäkligt trött på, rent ut sagt. Vill man komma bort från det och nå högre tror jag vi måste gå den här vägen, säger Norén och fortsätter:

– Klart att det kan vara tufft att få höra saker och ting ibland som spelare. Men vill vi bli ett vinnande lag håller det inte att stå och tycka synd om sig själv efter en förlust.

Sportens Oskar Magnusson hyllade Björn Hellkvists attityd, som han menade är en kulturrevolution i ett Leksand på 2000-talet som kommit att nöja sig med att delta på högsta nivå.

För att frigöra sig historiens bojor tror jag det gör Leksand gott med en ledare som talar klarspråk och ställer krav. Det här är trots allt en förening med fyra SM-guld på meritlistan, då ska man inte nöja sig med att bara undvika kval och att "resten är bonus" – som det låter på sina håll, skriver han i en krönika.

Det vore felaktigt att tala om en omedelbar effekt på Björn Hellkvists uppeldade tv-intervju.

Leksand blandade och gav efter Frölundamatchen och hade lika många segrar som förluster (fyra vardera) på de åtta matcher som följer fram till det första landslagsuppehållet.

Det var efter brejket som LIF började att röra på sig.

Från den 10 november och fram till juluppehållet tog de blåvita poäng i nio av elva matcher. Och i december åkte dalalaget på en tuff bortaturné mot Örebro, Växjö och Skellefteå och tog fyra poäng. Må hända en kanske inte alltför imponerande skörd, men med tanke på de många skadade och sjuka spelarna – och att LIF spelmässigt förtjänade mer än så i matcherna – imponerade ändå "roadtrippen". I synnerhet med tanke på segern i Skellefteå, den första i Västerbotten sedan 2013.

Ashton: ”Det var ett stort missförstånd”

Strax före jul presenterades nye forwarden Carter Ashton av klubben som i sin första intervju med Sporten talade ut om dopinganklagelserna han fick utstå i Nordamerika.

– Det var ett stort missförstånd. Under den tiden hade jag astma och fick svårt att andas under träning. Jag fick låna en lagkamrats inhalator och i den inhalatorn fanns ämnet Clenbuterol, säger han i intervjun.

Carter Ashton saknade dispens för att bruka medicinen.

– Jag hade inte tillstånd av ligan för att ta en sådan slags astmamedicin. Jag fick acceptera straffet, hantera det och gå vidare.

Det dröjde inte länge innan han visade sig vara en succévärvning av Thomas Johansson. Han klev in i andrakedjan i sin första match och gjorde första målet i sin fjärde match, mot Brynäs den 2 januari.

I början av februari anslöt även backen Mirco Müller. Bara någon dag senare meddelade LIF att Johan Fransson skulle opereras. Schweizaren inledde något trevande med ett gäng crosschecking-utvisningar i debuten. Ganska snabbt lärde Müller sig att det som är mer förlåtande i NHL inte går hem i SHL, och blev snabbt en klippa i Leksand.

Leksand blev bättre för varje match som gick i grundserien och i januari hade Björn Hellkvists manskap blivit en segermaskin på bortaplan med sex raka bortavinster.

Masarna gick för sin sjunde raka bortatriumf (vilket inte har hänt LIF sedan säsongen 1973-74) mot Oskarshamn. Men laget gick inte att känna igen och förlorade.

”Vi har inte pratat om att vinna guld”

I samma veva började LIF lanseras som en guldkandidat av krönikörer i både Expressen och Aftonbladet.

Leksandsduon Martin Karlsson och Jon Knuts ville tona ner det snacket.

– Alltså, det är inget vi tänker på. Det är klyschigt att säga, men det är match för match som gäller. Det är så tätt på given hela tiden nu så skulle vi tänka så långt fram som i vår redan nu blir det kattpiss av alltihop, sa Karlsson till Sporten.

Men är det för tidigt att prata SM-guld?

– Ja, och det är ju inte vi som gör det. Vi har inte pratat om att vinna guld inom laget, det får andra göra och sen får vi se hur långt vårt spel räcker, berättade Jon Knuts.

Men blickarna riktades allt mer mot SM-slutspelet ju längre in på det nya året vi kom. Då kom också fler nya coronafall vilket tvingade ligan att skjuta fram SM-slutspelet flera gånger.

”Då får det vara öga för öga, tand för tand”

Den 6 februari, i hemmamatchen mot Frölunda, skapade LIF-tränaren Björn Hellkvist nya rubriker efter Joel Lundqvists armbågstackling på Peter Cehlarik som klev av skadad.

Han var rasande i tv-intervjun med C More.

– Det är inte okej, det är så jävla dåligt, dundrade Hellkvist.

– Jag tycker vi är ute på jävligt tunn is i Sverige om vi godkänner att man tar bort målskyttar, framspelare och dyra importer som gör det förjävla bra. Jag tycker inte det är okej någonstans att man kör över Peter Cehlarik när han inte har pucken, säger han.

Han ville inte heller se på reprisen när den visades på skärmen.

– Jag behöver inte se den, jag har sett den så många gånger redan. Jag skiter i vad den visar, det är inte okej. Då får det vara öga för öga, tand för tand. Vill vi ha hit goons och fajters? Inte fan vet jag. Ska vi inte ha hit den typen av hockey, då får vi döma matchstraff på de situationerna, säger han.

Cehlarik skulle så småningom komma tillbaka även om han inte riktigt såg ut att vara samme spelare som innan skadan. Men å andra sidan hade formationerna bakom den bärande förstalinan med Carter Camper, Marek Hrivik och Cehlarik höjt nivån flera snäpp. Flera spelare rosade marknaden på ett sätt de inte gjort tidigare under säsongen – och Leksand blev ett segertåg som vann i princip allt i slutet av serien.

”Vet att det florerar rykten”

Från att ha kämpat om en topp sex-placering så vann Leksand 13 av 14 matcher i avslutningen och slutade trea. Därmed säkrade laget också europeiskt spel i CHL säsongen 2021-22 och skaffade även hemmafördel i SM-slutspelet.

Det var en minst sagt galen avslutning på grundserien och alla LIF-supportrar fick se sitt lag dominera matcher och ta poäng på ett sätt som inte skådats på en evighet.

Men så kom avbräcket.

Stjärnforwarden Carter Camper lämnade isen mot Djurgården den 9 mars. Rapporterna från föreningen löd överkroppsskada och day to day inledningsvis.

På en presskonferens efter 6–0-segern borta mot HV71 den 23 mars var Björn Hellkvist förtegen om Camper men antydde att det rörde sig om en huvudskada.

Det visade sig att stjärnan inte spelade någon mer match under säsongen.

Inför slutspelet var det också locket på från Leksand.

– Jag vet att det florerar rykten, särskilt nu när det kommer till slutspelet. Men vi har valt att inte kommentera, varken bekräfta eller dementera, spelarnas fysiska status i slutspelet, säger Thomas Johansson i början på april.

”Åker ut direkt eller så blir det SM-guld”

Istället för en luttrad tillvaro med kvalfylld ångest kunde LIF-fansen istället se fram emot en SM-kvartsfinal för första gången på 18 år.

Melodifestival-vinnaren Tusse, som bor i Tällberg, var bara 1 år gammal när Leksand senast spelade kvartsfinal, mot Färjestad våren 2003.

TV-profilen Ingvar Oldsberg var helt övertygad om att Leksand var på väg mot ett SM-guld i en superenkät inför slutspelet. Skidåkaren Calle Halfvarsson från Sågmyra låg kanske närmast sanningen ändå med helgarderingen: ”Jag tror det blir antingen eller, antingen åker Leksand ut i kvarten direkt eller så blir det SM-guld.”

I kvartsfinalen mot Örebro hade Leksand inte en chans. Närkingarna körde över dalalaget.

Superduon Marek Hrivik och Peter Cehlarik svek och stod inte att känna igen från grundserien.

– Vi har egentligen gått 'all in' på de varje dag. De har burit laget på sina axlar. Jag säger inte att de är dåliga men någonstans har de tröttnat både fysiskt och mentalt. Det är fullt naturligt. Både jag, min stab och Leksand ska vara tacksamma för det de levererat. Vi ska vara stolta över att vi haft så bra spelare denna säsong. Förhoppningsvis får vi behålla dem nästa år, säger Hellkvist i C More.

Samtidigt saknades också Carter Camper.

– Vi glömmer hela tiden Carter Camper. De var en ganska bra lina som sen blev sämre när han försvann. Man missar lite vilken stor hockeyhjärna han har, säger Björn Hellkvist.

Med lite distans till utskåpningen i SM-slutspelet borde Leksands IF vara nöjda med säsongen. Laget som för bara två år sedan var allsvenskt, och så sent som för ett år sedan räddades kvar i SHL på grund av pandemin, har nu klivit ut på den internationella scenen och slagit in sig bland de största föreningarna i Europa.