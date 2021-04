Saras krav att ompröva beslutet får Slättaborna att reagera: "Gör något innan det är för sent"

Vid lunchtid på onsdagen hade Sara Wermelins Faluförslag om att riva upp beslutet om Slättaanläggningarna fått 535 röster. Något som Sara tycker är bra.

– Vad det resulterar i vet jag inte, men det kanske blir en debatt i alla fall. Politikerna kanske få lite mer press på sig att informera mer om vad som beslutas.

Men för Sara Wermelin handlar det här om mer än bara ett gym som ska stängas. Hon menar att det handlar om en nedmontering av hela Slätta centrum.

– Det här ska vara ett levande Slätta centrum där alla får vara, ung som gammal. Men det ena efter det andra stänger, vad händer? det är obehagligt, säger hon och fortsätter:

– Sen går kommunen ut och säljer en massa tomter här uppe, området växer, men ändå väljer man att dra ner på servicen.

Sara Wermelin anser att personalen som sköter hela Slättaanläggningarna fungerar som en lugnande effekt i området.

– De som sitter här uppe i entrén, de har ju koll på vad som händer runt omkring. Så när det här stänger, vad händer då?

Wermelin tycker att för mycket centraliseras och styrs upp till Lugnet.

– Allt kan inte vara på Lugnet och inne i stan. Folk har ju flyttat hit för att det finns grejer här, det är så sorgligt.

– Vad händer när gymmet stänger? Det är inte alla som har en halvtimme över för att dra upp till Lugnet och träna, vad händer då med folkhälsan? Jag har tre minuter till gymmet här i Slätta, då kan jag springa ner hit och träna. Men om vi måste till Lugnet och träna så måste vi kanske sätta oss i bilen för att ta oss dit, och det kan inte alla. Vi har många pensionärer här som kommer hit och tränar, säger Sara Wermelin.

Varför skrev du förslaget om att ompröva beslutet?

– Jag ville uppmärksamma folk så de skulle förstå vad som är på gång. Det här är ju inget som kommunen har skickat ut något och berättat om vad som är på gång, det var ju bara rykten som gått om vad som kommer att hända.

Faluborna har nu insett vad som kommer att hända i Slätta. Wermelins förslag har fått över 500 röster och det innebär att förslaget kommer att tas upp i nämnden.

– Det är ju kul att folk engagerar sig, jag läste att det behöver vara 40 röster på 90 dagar för att det över huvud taget tas upp. Så när vi hade passerat 40 blev jag glad, men nu är vi upp i över 500 röster.

Sara Wermelin ser fler problemmed att gymmet stängs.

– Det kommer säkert att bli fantastiskt fint på Lugnet. Och jag förstår att det här gymmet i Slätta måste renoveras, badet likaså. Men måste allt vara krona in och krona ut? Vad händer när allt stänger ner? I min värld kommer det att bli en massa lösdrivande ungdomar i området, speciellt nu när fritidsgården också är stängd.

Om Saras Faluförslag kommer att resultera i något är oklart. Men Sara vill framföra ett litet tips till andra Falubor.

– Gå in på falun.se och engagera er, titta på vad som händer och de beslut som fattas och gör något innan det är för sent.

Faluförslaget som Sara Wermelin skickade till kommunen.

Hur kan kommunen försvara en nedskärning som sker på bekostnad av folkhälsa och miljö?

I Januari i år beslutade Falukommuns kultur och fritidsförvaltning att gymmet i Slätta ska stängas till hösten. Det är ett rent ekonomiskt beslut. Kommunen behöver spara pengar.

Gymmet i Slätta har funnits så länge jag kan minnas och har varit till stor glädje för många som bor där.

Området Slätta har under de senaste åren växt så det knakar. Kommunen säljer tomter på löpande band. Familjer bygger nya hus så svetten lackar.

Gymmet ligger centralt i området. Alla i området kan ta en kort promenad /cykeltur till gymmet. Trots att området växer så väljer kommunen att avveckla gymmet.

Under pandemin har gymmet varit stängt under ett par månader. Många jag prata med har valt att sluta träna under den tiden. De känner att de inte har tiden ( 20-30 minuter extra) att sätta sig i bilen och köra till andra sidan stan bara för att träna. Det här kan vara en av de framtida negativa konsekvenser som en nedstängning av gymmet medför. Folk slutar träna. Det är dåligt för folkhälsan. Andra har valt att sätta sig i bilen och köra till andra gym för att träna. Det är ytterligare en framtida negativ konsekvens som en nedstängning av gymmet kan medföra. Ökat bilåkande. Dåligt för miljön.

Så nu uppmanar jag Falukommuns kultur och fritidsförvaltning att ompröva sitt beslut ang avvecklingen av gymmet i Slätta.

Utveckla i stället för att avveckla!

På så sätt kan både folkhälsan och miljön blomma