Sara Thunmarker Telde: Vår Karin höll på att dö - nu skålar vi för ytterligare trettio år som vänner. Minst!

Det var inte någon slentrianhärlig semester. Det här var semestern med extra allt - toppat med grädde: Karin! Bella! Barnen! Bad, hopp, dyk och volter, skörd, tappade mjölktänder, solrosor, hundpromenader med kospan, glansiga magasin som slölästes i solen, bubbligt firande och magiska solnedgångar.. Och framför allt: den där uttalade tacksamheten att få vara tillsammans. Vi njöt verkligen av varandra och vår åldrande vänskap. Nästa år har vi varit vänner i 30 år.

"Var den för perfekt?", frågade jag mig där i kaoset när vi inte visste om vi skulle få ha henne kvar med oss längre. Var den i själva verket ett avsked, utan att vi visste? Bara att skriva den här texten ger mig hjärtekross, trots att det nu gått drygt tre år sedan de där oerhört dramatiska dagarna i slutet av juli, trots vetskapen om att det drama som då utspelade sig skulle visa sig utmynna i en riktig solskenshistoria. Slutdelen av historien i alla fall, men det är ju den som spelar roll.

Genom att riva upp, titta till och plåstra om minnena, så tar vi också hand om dem på bästa sätt, tänker jag. När vi nu går igenom händelseförloppet igen, minskas känslan av chock nästa gång minnena kommer upp. Och vi läker.

Jag låg på en picnicfilt, helt ensam för en gångs skull, och läste en bok. Faktum är jag jag just hade haft en jobbintervju för det här jobbet, för att få förmånen att göra er Pralin. Då kom samtalet: Karin var illa däran. På andra sidan jorden rann livet ur hennes kropp. Jag reste mig, helt iskall i hela kroppen. Var tog mitt blod eget vägen? Jag vet inte.

Karins storebror Michael blev Bellas och min livlina. Han var vår kommunikationskanal, och yrkesmilitär som han är skolad i kriskommunikation. Vi fick rak och tydlig information med förtydliganden om vad som var spekulation och vad som var bekräftad fakta. Tro mig när jag säger att vi ville utse honom till Sveriges nya ÖB efter det här beviset på resiliens och hållfasthet.

Vi kände oss maktlösa, men kunde också bidra, trots det långa fysiska avståndet! För med hjälp av sociala medier är vi alla tajt sammanbundna.

Inför skrivandet av denna text har jag gått igenom min långa Facebooktråd med finska Mirka och Alois som avbröt sin semester upprepade gånger för att att donera blod till Karin.

"I don't know you but I love you both" skriver jag där i slutet av juli 2017 till dem, när de efter flera komplikationer, timmar i taxi,, svårigheter att hitta rätt och nekanden skickar bilder när personal tappar Alois på blod när han ligger på en soffa utanför deras bungalow. Mirka dyker de upp i mitt flöde när hon fyller år. Varje gång fylls jag av tacksamhet för dessa två vandrande exempel på att vår värld är god - och oändligt vacker.

Och vår Karin återhämtade sig med raketfart! Även det tackar jag Mirka, Alois för. Och såklart all den goda energi som människor från hela världen skickade i Karins riktning under hennes svåra tid.

Det här var en uppvisning på när sociala medier fungerar som allra bäst - när de räddar liv. Jag älskar sociala medier!

Och nu ser jag fram emot trettio år till som vänner. MINST!

Och du - är du pigg och kry så lämnar du blod, va? Som blodgivare är du min hjälte! På riktigt. 250 000 personer ger redan blod, anslut den fina skaran. För i Sverige behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt. Omkring 100 000 människor behöver få blod varje år.