Sara Thunmarker Telde: Jag längtar efter en brakfest

Efter en lång renovering av en vattenskada i taket, är ju matsalen äntligen klar och det säger sig självt att den behöver firas in med rejäl baluns. Vad är ett nyslipat golv utan några repor efter dans, liksom?

Istället för att hänga upp discokulan som legat i en flyttkartong sen midsommarafton, hittar den åter sin plats i skåpet. Nöjd är jag inte, men jag bidar min tid.

Vårt bröllopspar Bella och Anders har provdansat bryggan där de ska ha sin bröllopsfest. Om festen blir i år eller inte, det får de närmaste månaderna avgöra. Jag håller tummar och tår för dem. För deras framtida lycka, ska sägas. Vad gäller festen - så blir det ju nu eller senare som det får ske.

Sa jag att jag älskar fest? Jag älskar fest!

Jag tar nog fram den där roterande spegelbollen en dag igen. Eller genast? "Dancing on my own" sjunger ju Robyn?

En stund till kan vi ha det såhär.

Men sen, mina vänner, då smäller det! Efterkrigsstämning, med konfetti och galej! Det får bli dj. Det får bli liveband. Festen får bli dubbelt så stor!

Så, då var det bestämt. Känner mig genast bättre till mods.