Sara Thunmarker Telde: En stor dos av Dollys empati

En affirmation är alltså en medvetet vald, positiv instruktion till dig själv som hjälper dig att skapa det du vill ha, eller ha mer av i ditt liv. Den handlar om din egen förändring och ska formuleras som om den redan var sann. Jag läser igenom min lista nu och inser att den behöver sättas upp på väggen så att jag ser den varje dag. För den är bra!

Jag gjorde också en mer konkret lista på tre enkelt genomförbara positiva förändringar för arbetsplats, bil, kök, garderob, kulturkonsumtion, läslista, vardagsrum, sovrum, motionsvanor, kostvanor och personlig utveckling. Sakerna för arbetsstationen är redan avklarade, köket och garderoben är på gång. Både övergripande mål och också konkreta avcheckningar alltså, för att puffa mig åt rätt håll i livet.

Och apropå läsvanor, eller lyssnarvanor, så har jag ett tips (igen). En av mina favoritpoddar, forskaren Brené Browns “Unlocking Us”, har Dolly Parton som gäst i ett av sina nyliga avsnitt. Två favoriter i ett!

Och Dollys musik fungerar som healing för många. Hon har en stark empati, och menar att hon som musiker måste vara öppen och känna för alla. Så tjänar hon mänskligheten bäst, menar hon. Som barn uppfostrades hon i att hon inte fick vända bort blicken från människor i smärta. “När du själv mår dåligt vill du att människor ser dig” sa hennes mor.

Vågar du se och bemöta smärta, eller puttar du den ifrån dig?

Med sin empati lyser Dolly sitt ljus över skam och känslan av tillhörighet - eller bristen på densamma. Och genom att, via sin musik, förmedla det och tröstar hon med att berätta att känslan av det ibland gör ont exakt överallt nog är allmänmänsklig, åtminstone i vissa tider i livet. Lidande finns, men vi är inte ensamma om detta. Eller uttryckt a la Dolly: “Everything has happened to somebody.”

Lyssningstips alltså, om du känner att detta kan vara en av dina tre förändringar i årets kulturkonsumtion!

Särskilt om du är en av dem som behöver hantera känslor av skuld och skam - och lära dig att inte definieras av dem. För både Brené och Dolly är experter på att att sätta ljusstrålen på mörker - och transformera det till ljus.

Tips: Öva dig på affirmationer! Med regelbunden övning, förändrar positiva affirmationer din hjärna så att du tänker annorlunda och mår bättre. Appen “I am” (som är gratis) ger dig dagligen pushnotifikationer med uppmuntringar. De senaste som landat i min telefon är:

- Jag lever i nuet och ser fram emot framtiden.

- Jag tar inte andra människors negativitet personligt.

- Mitt liv är en gåva och jag uppskattar allt jag har.

- Jag är värd kärlek och glädje.

- Jag har makten att skapa skillnad.

- Jag andas in styrka och andas ut rädsla.