Sara Thunmarker Telde: Äntligen krossades glastaket

KRÖNIKA. "The Ambassador of the United States of America request the pleasure of the company of Sara Thunmarker Telde..". Sån! Klart att jag rensade bordet, bokade tågbiljett och infann mig när den dåvarande ambassadören Azita Raji ställde till med nattlig valvaka på Hilton Hotel i Stockholm.

Stämningen var hög och festlig. Pappdockor föreställande Hillary Clinton och Donald Trump var uppställda, det var käppar, ballonger och många högdjur på den tillställningen.

För ingen ville missa möjligheten att närvara denna historiska natt, när USA skulle få sin första kvinnliga president. Den första kvinnan någonsin skulle krossa det imaginära glastaket på Vita huset. För det var ju så det skulle bli.

Seminarierna och analyserna avlöste varandra, men det blev alltfler som samlades framför monitorerna som visade hur rösträkningen framskred och bet på naglarna. Spänd förväntan övergick i vad jag snarast kan beskriva som domedagskänsla i lokalerna.

Och visst fick vi bevittna en historisk händelse: den när fastighetsmagnaten Donald John Trump valdes till USA:s 45:e president och ledare för världens supermakt. Och på det följde fyra onekligen oerhört turbulenta år. Den liberala demokratin som vi känner den ifrågasattes hårt - och ofta.

Därför grät jag när jag hörde Joe Bidens segertal förra veckan. Ännu mer grät jag när jag hörde blivande vicepresident Kamala Harris segertal. Det var så skönt att höra det ledargarnityret tala med värdighet och ljus. De utstrålade hopp och om behovet av läkning.

Det kändes i sanning som en fysisk lättnad i kroppen att slippa Trumps retorik, den som journalistikprofessor Karin Wahl-Jørgensen benämnt som "angry populism": ett sätt att tala på offentligt som grundar sig i uttryck av vrede.

Kamala talade istället om att värna demokratin, att ena ett splittrat land - att hela den amerikanska nationens själ.

Så blev det istället hon som är den som får skriva ny amerikansk historia, som både den första kvinnliga, men också första svarta, vicepresidenten någonsin. Det blev hon som dubbelt upp krossar det imaginära glastaket.

Det var på tiden!

Och på amerikanskt manér passar jag på att avsluta med: God bless America!