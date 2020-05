Sara Kristoffersson invald i Hall of Fame: "Väldigt hedrad"

År 2005 kom Sara Kristoffersson till IBF Falun, och blev kvar i klubben fram till 2010 när hon gick till konkurrenten Kais Mora, där hon spelade tills hon lade av år 2014.

Under fredagen står det klart att Kristoffersson nu väljs in i innebandyns Hall of Fame.

– Det känns otroligt häftigt och roligt och jag känner mig väldigt hedrad. De som är där idag har jag sett upp till när jag var yngre, säger Sara Kristoffersson i ett pressmeddelande.

På meritlistan har hon bland annat fyra VM-guld, två SM-silver och utnämnd till MVP under VM 2011, samt årets spelare i Sverige säsongen 2009/10.