Sånggrupen Voices höll vinterkonsert i Svärdsjö kyrka

Gruppen består av Anna Frost Lönn, Alexander Nemeth, Anna-Karin och Sara Linder samt Helena och Madde Björk. Walters Börje kompade på piano.

Tänd ett ljus sjöngs som inledning à capella därefter framfördes I've been waiting for you samt Julens tid är här. De sjöng sångerna i olika konstellationer vissa som solosånger. De flesta numren var direkt knutna till julen såsom Himlen i min famn och My did you know. Finalen var den storslagna O helga natt.

120 personer lyssnade på den glädjefyllda konserten som inbringade nästan 5 000 kronor. Kyrkvärden Berit Nilsson tackade de medverkande med blomster. Åhörarnas applåder manade fram extranumret Halleluja av Cohen. Ljud och ljus ansvarade Nils-Erik Eriksson för.