Sång och orgel i konsert med nyskriven musik av Nils Lindberg

Nils Lindberg är nestorn bland svenska jazzkompositörer som rönte stor framgång med egna grupper och i samarbeten med Duke Ellington, Alice Babs och Radiojazzgruppen.

Den amerikanske konsertorganisten James D. Hicks har under trettiofem år ägnat sig åt att beställa kompositioner av nordiska tonsättare som han spelat in och konserterat med. Han har även lyft fram äldre nordiska romantiska mästerverk som han presenterat under otaliga turnéer för amerikansk och europeisk publik.

Sopranen Helena Ek har en bred repertoar som spänner från medeltida till samtida, och har rönt stor uppmärksamhet med inspelningar av barocka mästerverk på de brittiska skivbolagen Sony Classical och Virgin Classics.

James D Hickins och Helena Ek bjuder på sånger och orgelstycken i ett program med Lindbergs nyskrivna musik på tisdag kväll i Gagnefs kyrka klockan 18.