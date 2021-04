Sammilsdalkyrkan höll coronaanpassat årsmöte

Året 2020 som lades till handlingarna, var för församlingen liksom för alla, ett väldigt speciellt år som präglat verksamheten i högsta grad. En del verksamhet har fått ta paus, medan annat har kunnat genomföras till och från med anpassningar. Under sommaren hölls uppskattade utegudstjänster på församlingens gård Solvi vilket möjliggjorde för fler att fira gudstjänst under tryggare former.

Sylvia Loogna avtackades på årsmötet som församlingens ordförande. Ordförandeposten är tillsvidare vakant. Styrelsen består av Lena Rasche, Bengt Ryss, Anna-Carin Ivarsson, Maria Simonsen samt Ingvar Sundell som också är församlingens kassör.

Församlingens pastor och föreståndare är Therese Palmqvist som i november fick sin tjänst utökad från 50 procent till 75 procent. Nu fortsätter församlingen sitt arbete för att vara en viktig resurs i Leksand.