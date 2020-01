Samisk videogud i Dalarna – fem konstnärer tolkar historia och nutid

”Videogud” är ett samarbete mellan regionerna i Dalarna, Gävleborg och Uppsala som pågått sedan 2006. Filmerna visas på olika platser i länet: Rättviks kulturhus, Rättvik, Borlänge Modern, Borlänge, Konsthallen Meken, Smedjebaken, Leksands folkhögskola, Leksand och Falu stadsbibliotek, Falun. Eventuellt öppnar en ny station i norra/nordvästra Dalarna.

Första videoverket i vår är Liselotte Wajstedts "A Sami and her body". Sedan följer Gjert Rognlis videoverk "Eallin lea guovttesuorat niehku – Life is a two way dream", Anne Merete Gaups "The colourful life of the Saami children”, ”Juoigangiehta – the yoiking hand av Elle Sofe Henriksen samt ”Birds in the Earth” av Marja Helander.

Våren program är skapat av Emelie Lilja, bild- och formkonsulent, bild och form på Region Dalarna.

Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby, finns i Dalarna.