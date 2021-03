Säg det med en sång blev Årets insats – Johan Eriksson: "Det ger otroligt mycket"

Uppskattningen har han dels fått genom sina Sångogram, där man kunnat boka honom att åka till någon att spela, likt man kan beställa ett Blommogram till någon man tycker mycket om.

– Ja, det har varit en fantastisk resa. Alla människor som man har träffat – som inte har träffat någon på ett år, förutom någon som har kommit dit med mat. Så kommer jag dit och spelar och får se hur alla känslorna kommer fram, både tårarna och lyckan – det ger otroligt mycket, säger Johan Eriksson.

Uppskattning fick han också på Dalecarlia Music Awards genom priset för Årets insats.

– Det känns jätteskönt i de här tiderna när man inte får spela live. Man är van vid att spela varje dag. Det är skönt att få lite feedback på det man gör.

Just det att det är folket pris också – det är enormt.

Hur ser dina planer ut den närmaste framtiden – så länge restriktionerna finns kvar?

– Jag tänker göra några livestreamade spelningar. Jag ska ge ut en ny skiva som heter Bryt Ihop Och Kom Igen. Många låtar kommer att handla om det vi har varit med om, och så lite sorg och saknad också.

Hur ska du fira ikväll?

– Jag kanske tar ett glas öl, det får vi unna oss och kika på Mora. Det är nästan första gången man håller på Mora, jag hoppas de slår ut Björklöven.

Johan Eriksson är annars känd som stor Leksandssupporter. Leksand ligger fyra med två matcher kvar att spela.

Hur långt kan det räcka i år?

– Jag har funderat på det. Man har sagt att man ska ta små steg och bli ett etablerat SHL-lag. Det känns som att det har tagits mer än små steg i år. Det kan räcka hur långt som helst, men det gäller att ha lite flyt också. Jag tror att de kan gå långt.

I så fall är ett säkert – att Johan Eriksson firar igen.

Fakta: Vinnarna

Juryns hederspris: Lena Willemark.

Årets insats: Säg det med en sång.

Årets band: Brothers Of Metal.

Årets artist: Miss Li.

Årets låtskrivare: Linda Karlsson.

Årets låt: Komplicerad – Miss Li.

Årets producent: Mike Emilio.

Årets musikvideo: No honor among thieves – The Dishonest Few (Olle Ferner).

Årets album: Poverty metal – Henrik Palm.

Årets klassiska: Matthew Peterson.

Årets folkmusik: Maria Jonsson.

Årets nykomling: Bolaget.

Studieförbundets pris: Popkollo Dalarna.