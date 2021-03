Sabatons Pär Sundström i stor intervju: "Musik bygger på känslor, och känslor går inte att framföra med munskydd"

När spelningar med publik inte längre är ett alternativ får man som rockband hitta andra vägar för att hålla fanan högt.

Den viktigaste grejen av våra liv fungerar ju inte alls i och med att vi inte får spela live

Sabaton har inte spelat live på över ett år, men ändå har bandet varit aktiva och rockorkestern från Falun har inte bara spelat in ett nytt album. Tre nya musikvideor är inspelade, vara en av dem är inspelad i Dalarna och i slutet av februari släpptes låten och musikvideon Livgardet.

Basisten Pär Sundström berättar om hur året för Sabaton varit under den pågående pandemin.

– Den viktigaste grejen av våra liv fungerar ju inte alls i och med att vi inte får spela live. Vi startade inte bandet för att nödvändigtvis skriva låtar, utan det var för att vi vill spela live, det är ju det som är hela grundstommen i varför vi började och det är det vi tycker är roligast, säger han och fortsätter:

– Just nu jobbar vi väl på. Men det är utan någon belöning om man säger så. Har man hållit på i över 20 år och ägnat mer än halva livet åt något, sen får man inte utöva det, det är väl klart att det är värdelöst.

Det är ju ingen hemlighet att man inte tjänar jättemycket pengar på digital streaming

Hur får man ett band som Sabaton att klara sig ekonomiskt under en lång tid utan spelningar?

– Sabaton är en ganska stor orkester och har många vägar. Vi får ihop det, men utan spelningar kan vi inte hålla på hur länge som helst. Vi är glada att vi lyckades genomföra vår stora Europaturné innan det mesta stängde ner förra året, det räddade oss ganska mycket.

– Det är ju ingen hemlighet att man inte tjänar jättemycket pengar på digital streaming. Det är ju konserter och biljett man tjänar mest pengar på, och när det inte fungerar, fungerar inte vår business. Det är tråkigt och svårt, berättar Pär Sundström.

Sabaton har varit aktiva under året och publicerar konstant nya saker. Pär berättar mer.

– Vår historiekanal Sabaton history channel har rullat på trots att vi har haft svårigheter att träffas. Vi fick lov att bygga en ny studio i Falun när vi inte kunde filma i München. Så vi fick börja producera historiekanalen i Falun i stället. Sen har vi också gjort en rad saker i det dolda, där vi har varit väldigt aktiva med att producera saker som kommer släppas under de två kommande åren. Musik så klart, men även andra spännande grejer.

Vi fick vara bland de första artisterna att göra en augmented reality show

Sabaton gjorde en spelning i somras på festivalen Wacken open air. En digital version som streamades. Den enda spelning som bandet var intresserade av berättar Pär. I övrigt har killarna i Sabaton tackat nej till alla andra digitala spelningar.

– Vi är inte så intresserade av att göra sånt. Konserten på Wackenfestivalen var ändå rolig i och med att den var helt i virtual reality med väldigt hög budget, då kändes som en rolig grej att testa. En helt ny teknik och vi fick vara bland de första artisterna att göra en augmented reality show.

Sabaton är nu aktuella med en spelning på Dalecarlia Music Awards (DMA). Något som faktiskt är lite unikt.

– Det blir den enda livestreamingen vi gör förutom den vi gjorde i augmented realityvärld. Och varför är ju att det inte heller är någon hemlighet att vi är intresserade av det lokala musiklivet. Sen tycker jag att Dalecarlia Music Awards är ett bra initiativ, berättar Pär Sundström.

– Tidigare har vi inte kunnat varit med, vi är ett väldigt turnerande band och vi gör mellan 80- 100 spelningar i 40 olika länder per år. Tidsperioden januari-mars är vi praktiskt taget ute på turné hela tiden och har varit det i 15 år. Så normalt är vi inte tillgängliga den perioden. Men när de ringde från DMA det här året var förutsättningarna lite annorlunda. Vi kan ju inte påstå att vi inte är tillgängliga och ute på turné, och jag tyckte det var rätt tid och grej att göra, och vi ser väldigt mycket fram mot att spela. Och det passar väldigt bra nu när vi kommer med ny musik.

Pär är däremot väldigt hemlighetsfull inför spelningen på DMA.

– Helst vill vi inte berätta så mycket om spelningen, vi sitter och planerar och bygger på lite överraskningar, vi vill att folk tunar in och tittar på spelningen för att uppleva det vi har planerat. Vi gör det vi kan med en tv-studio utan tusentals fans.

Sabaton har klivit in i studion under pandemin och spelat in ny musik, och även passat på att spela in nya musikvideor. Pär berättar mer:

– Vi har spelat in musik under två omgångar, en i oktober då vi spelade in ett gäng nya låtar, sen i januari och februari och vi håller på fortfarande. Vi har spelat in väldigt mycket musik. Vi har nog aldrig haft så här mycket musik liggandes.

Mycket mer än så vill han inte avslöja.

– Jag kan säga så mycket att det kommer ett album, men det kommer även mycket mer än så. Det kommer att vara en spännande tid framöver.

Vi gjorde det för vår egen känslas skull, så vi inte ska glömma bort vad vi håller på med

Tidigare i år drog bandet iväg på en liten resa för att spela in material till nya filmer. Bandmedlemmarna passade då på att återuppleva livet i en turnébuss.

– Det var en ganska rolig grej, vi åker ju i normala fall väldigt mycket turnébuss, och det här var nog första gången på ett år som vi gjorde det igen, så det var lite kul. Vi gjorde det för vår egen känslas skull, så vi inte ska glömma bort vad vi håller på med.

– Vi gjorde lite filminspelningar runt om i Sverige och i Belgrad. Vi filmade en video i Belgrad, en film i Göteborg och en film i Dalarna som är den enda vi hittills har släppt. Som är musikvideon till låten Livgardet.

Pär berättar att Sabaton har väldigt mycket att presentera för fansen, men på grund av pandemin inväntar bandet besked när saker eventuellt kan börja hända igen.

– Nuförtiden får man ju mest negativa besked, och så har det ju varit under en lång period. Men som de människor vi är måste vi vara hoppfulla, men även vara realistiska och arbeta med det vi har. Det är en väldigt tråkig sak att följa alla presskonferenser med WHO och liknande för att bygga sig en uppfattning av när och vart i världen man kan tänka sig att spela framöver. Men i takt med positiva besked från omvärlden kommer även vi att presentera mer av våra nyheter.

Hur framtiden blir är svår att säga berättar Pär. Det gäller att ha rejält med framförhållning när spelningar och turnéer planeras.

– Sabatons turnéplaner är inget man fixar på ett par månader, vår senaste europaturné bokades 1,5 år i förväg, och det är i den tidsramen vi måste planera. Så den turné som vi skulle varit ute på nu, var också bokad 1,5 år innan.

Pär Sundström och hans Sabaton längtar tillbaka till publikhavet framför scenen, att spela live och göra det bandet mest av allt vill. Ge sina fans möjligheten att släppa allt och bara njuta med likasinnade.

– Ett band som Sabaton mår inte bra av att släppa musik när vi inte kan turnera på musiken. Det blir lite bortkastat för vår del då. Spela live är ju ändå grundstenen i det vi håller på med. Fansen måste få en känsla till våra låtar, och det får de när vi spelar live.

Får man inte göra det kan man lika gärna skita i det

– Jag hoppas bara att det inte kommer att vara en konsert där publiken måste bära munskydd och hålla avstånd. Musik bygger på känslor, och känslor går inte att framföra med munskydd. Fansen ska kunna känna frihet och meningen med att gå på festival eller konsert är att kunna glömma alla problem runt omkring. Får man inte göra det kan man lika gärna skita i det.