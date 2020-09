Saarenpää självkritisk – talar ut om Brages misslyckande: "Jag måste bli bättre"

Efter fjolårssuccén, där IK Brage stod på den allsvenska tröskeln, var det ofrånkomligt att förväntningarna inför årets säsong var ordentligt uppskruvade.

I det årliga medietipset placerades IK Brage på en tredjeplats men flera röster, bland annat undertecknads, höll Brage högre än så och trodde att en allsvensk direktplats var inom räckhåll.

Sexton omgångar in i serien är det lätt att konstatera att de förväntningarna inte har infriats.

När Sporten träffar Klebér Saarenpää har han precis avslutat veckans första träning inför mötet med Trelleborg på fredag.

Bakom sig har han en vecka där hans manskap bara mäktat med att spela in en poäng i dubbelmötet med nykomlingen Umeå.

En rejäl missräkning och faktum är att sjundeplacerade Brage just nu faktiskt är poängmässigt närmare en kvalplats nedåt än uppåt.

– Ingenting är definitivt. Men just idag, om man ska summera våra prestationer och det vi har gjort så är vi där vi ska vara om man tar fasta på siffror och tabell. Vi kämpar och är ödmjuka i att vi kommer att få göra det resten av året, konstaterar Klebér Saarenpää.

Så vad var det då egentligen som hände? Varför ser Brage ut att ha tappat greppet om den där toppstriden alla trodde man skulle vara en del av?

Frågor utan helt självklara svar, men Klebér Saarenpää gör sitt bästa för att besvara dem.

– Vi har siktat högt. Omgivningen och media, med tanke på vad vi gjorde förra året, satte oss högt. Och vi ville inte gömma oss bakom det, vara tråkiga och säga att vi siktar på att säkra kontraktet. Vi stack ut hakan... sen är det massvis som har hänt under resans gång som gjort att det inte riktigt funkat som vi önskat.

Ett inledningsvis besvärligt skadeläge har påverkat.

En annan faktor är att årets spelarmaterial helt enkelt inte är lika bra lämpat för att spela samma typ av fotboll som var så framgångsrik under fjolåret, menar Saarenpää.

– Vi har ju vissa spelartyper, vissa karaktärer. Det som är den stora skillnaden jämfört med förra året är att vi hade en Kouakou som är en individuellt jätteduktig spelare och som har en spets i snabbhet och djupledsspel. Plus att vi hade Jonathan Morsay som hade sin spets i snabbhet.

– Det är två ingredienser som vi inte lyckats ersätta, vilket har gjort att vårt omställningsspel har blivit mer trubbigt. Vi är inte i närheten där vi var förra året. Och har du de spetsegenskaperna i ett kontringsspel, då kan du spela försvarsspel på ett annat sätt. Nu måste vi spela fotboll på ett svårare sätt, som motståndarna har lättare att försvara sig mot.

Materialet ni har i år är inte lika bra, helt enkelt?

– Vi har ett bra material. Det är tränaren som är dålig på att sätta ihop de rätta ingredienserna för att få det här pianot att spela vacker musik.

Behöver du förändra dig alltså?

– Jag måste bli bättre på att hjälpa spelarna, så enkelt är det. Vi hjälps åt, de gör sitt och jag gör mitt. Sen sammanstrålar vi nånstans.

Saarenpää har tidigare varit inne på att mycket ligger i det mentala för att Brage ska få det att lossna. Och även ledarstaben gör sitt bästa för att få just de knutarna att släppa, menar han.

– Vi försöker så klart med det dagligdags. Det handlar om att spelarna ska känna trygghet från oss ledare, från klubben sida och inte stressa upp sig. Att det inte finns en jäkla massa måsten. Det är det som vi kan göra. Sen är min högsta önskan att spelarna ska få lyckas. Det är det som det handlar om.

Kort sagt – för att Brage ska vinna matcher så krävs ett självförtroende, men för att få ett självförtroende behöver man vinna matcher.

En svårlöst ekvation, och Saarenpää håller med om att det är något av ett moment 22.

– Det blir det ju. När man vinner massa matcher så är det världens enklaste sak att spela fotboll. Du tänker inte, det bara händer. Men när du får motgång börjar du grubbla lite och så tappar du lite av det här flowet. Då måste du förenkla saker och komma tillbaka.

– Men jag tycker att vi har en jättebra, solid grund att stå på. Det är ju mycket omgivningens tyckande och tänkande också, att de landar i var vi är. Så att Kalle på macken inte står och är frustrerad när nån spelare kommer in och ska handla.

Känner ni av en press utifrån nu, att folk förväntar sig mer än det ni presterat?

– Så var det ju inför säsongen, självklart. Vi har gjort något väldigt bra under en lång period och då blir förväntningarna därefter – man ska alltid bli bättre per automatik. Men fotbollsvärlden och livet funkar ju inte så, det är inte spikrakt uppåt. Just nu har vi en liten böj, men förväntningarna utifrån är fortfarande desamma. Men det är en del av fotbollslivet. Folk får tycka vad de vill.

Saarenpää menar att han själv inte påverkas av någon press utifrån.

– Jag läser inte sociala medier, så jag vet inte vad som sägs. Men jag kan väl utgå ifrån att folk tycker saker. Engagemanget utifrån är ingen press tycker jag, men det är ju individuellt. Vissa kanske tycker att det här är jättejobbigt, medan andra är totalt oberörda.

Han håller dock med om att det är svårt att hantera ett favoritskap.

– Ja, och det sa jag inför säsongen. Att den största utmaningen är det mentala, att bli jagad. Har du inte varit med om det så är det svårt att förklara, för det är nåt helt annorlunda i vardagen. Det är nåt som mal undermedvetet hos folk, att det finns en press och stress.

Med facit i hand så här långt – har inte gruppen kunnat hantera den pressen och stressen?

– Jag tycker att de har hanterat den jättebra. Gruppen och killarna mår bra och jag kan inte se hur vi kan hantera det bättre. Det handlar inte om det. Det är en del av det.

Men kan det inte hänga ihop med att det låser sig på planen?

– Jag vet att ni vill skriva att "där är orsaken", men det är tusen bitar som är orsaken. Jag vill inte att det ska bli en stor, svart rubrik på en sak, för det är så många bitar. Och det är komplext, säger Saarenpää och utvecklar:

– Vi mår bra, det är inga konstigheter. Och vi är där vi ska vara i förhållande till kvaliteten. Sen finns förväntningar att vi ska göra det bättre, men det är orealistiskt...

Har det varit för höga förväntningar, menar du?

– Nej, man måste ju sikta mot något. Och har man kvaliteten så... att PSG ska vinna ligan, det är ju definitivt. Men vissa andra lag så händer det bara om vi får allt att klaffa. Men klaffar det inte... det är ju inte en motgång utan det jackade bara inte i. Och det är det som har hänt. Vi har inte överträffat oss själva och det måste vi göra.

Överträffade ni er själva förra säsongen?

– Vi maximerade oss själva, absolut. Det var många som gjorde sina bästa säsonger, inget snack om saken. Och ska man vara med där uppe så måste man göra det. De bästa spelarna måste vara tillgängliga och de bästa spelarna måste vara i slag. Och så måste du ha en kemi och så ska coach ha satt en bra plan utifrån materialet. Och så vidare.

IK Brages match mot Trelleborgs FF på fredagskvällen följer du som vanligt i vår liverapport.