Så vill Timråtränaren använda NHL-förstärkningen från Hedemora: "Oerhört skicklig offensivt"

Redan för ett par veckor sedan berättade Sportexpressen att NHL-spelaren Jesper Boqvist erbjudits till Timrå IK.

Under lördagen blev det också officiellt att han lånas in till klubben från New Jeresey Devils.

– Det känns bra. Vi har ju bara haft tolv forwards och vet att vi kommer få skador, så vi vet att vi behöver bredda truppen. Det känns bra att han varit här tidigare och känner till föreningen på ett bra sätt. Sedan är han ju en oerhört skicklig spelare också.

– Det är jätteroligt att få in honom, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

Boqvist har spelat med flera nuvarande Timråspelare tidigare under karriären.

Bland annat med Jacob Blomqvist och Christopher Liljewall i Brynäs och SHL, samt med spelare som Dahlén, Lööke, Hardegård och Boyce när han senast gjorde en sejour i klubben under säsongen 2016/2017.

– Det underlättar naturligtvis och vi har haft en bra dialog med spelarna om det här. Det händer ändå något i en grupp när man plockar in nya spelare och vi måste ha ett lag som fungerar tillsammans. Det kommer bli jätteviktigt här när vi kommer fram i april. Det är det vi bygger för hela tiden.

– Men jag tror att det kommer bli en enkel resa för Jesper att komma in i det här gänget, säger Fredrik Andersson.

Han berättar att Boqvist förhoppningsvis ansluter under måndag eller tisdag.

Men ännu är det oklart om han spelar redan på onsdag mot BIK Karlskoga.

– Vi får se var det tar vägen. Om vi har skador eller sjukdomar så är det klart att det är bra om vi har fullt lag, men annars så skulle han nog må bra av att få träna lite innan också. Vi får se då vad vi är i för status med hela laget.

Hur vill du använda honom?

– Han är oerhört skicklig offensivt framför allt, så det är klart att han ska få utnyttja sina styrkor där. Det är nummer ett. Men sedan vet vi att vi har fler sådana spelare. Vi såg ändå att vi skapade en del chanser mot Björklöven.

Timrå har kört samma kedjeformationer under slutet av försäsongen och i den inledande matchen av Hockeyallsvenskan.

Nu kan de tvingas splittra på någon enhet.

– Ja, så kommer det väl bli. Jag är jättenöjd med hur det har sett ut här på slutet också, så vi får ta oss en funderare kring vilka vi ska splittra på och hur det ska se ut. Det handlar om att hitta bra roller för alla. Sedan kan man rulla på 13 forwards också. Det är inga problem.

Boqvist kommer också med stor sannolikhet att få en roll i power play.

– Han har ju de kvaliteterna, så det är klart han är aktuell för det. Men sedan har vi fler skickliga spelare som inte har spelat power play nu, så vi kanske till och med kommer ha tre sådana formationer, som under min första säsong här.

– Det fungerade ju inte så bra senast, så vi har lite att slipa på där.

I mötet med Björklöven spelade Jonathan Dahlén över 25 minuter och tog stundtals plats i båda power play-formationerna.

– Ja, jag kanske matchade honom lite väl hårt om jag ska vara lite självkritisk. Det blev kanske lite för mycket speltid, så han inte hade den här extra kicken i tredje perioden. Vi får försöka optimera istiden på honom så han orkar med, för han ska vara med i de offensiva lägena.

För ett par veckor sedan nämnde du att du ville ha in "en kantspelare som kan stänka dit några baljor med Dahlén". Kommer Boqvist kliva in bredvid honom nu?

– Det kan bli aktuellt med vad som helst egentligen, men de har ju spelat ihop tidigare, då med Elias (Pettersson). Jag kanske kan få dem tre, haha.

Är det drömmen?

– Ja det är en dröm, så är det. Han har ju sitt så det funkar inte, men det skulle vara en dröm.