Så vill FIFA-domaren lyfta den lokala fotbollen – återinföra DM: ”Win-win för alla”

Den 10 mars 2019 besegrade Djurgården Hammarby med 4–2 på straffar inför 20 750 åskådare på Stockholmsarenan i Svenska cupens kvartsfinal.

Det nya cupkonceptet med slutspel på våren, som infördes till säsongen 2012/13, stod på sin absoluta topp innan pandemin ett år senare kom och svepte bort publiken.

Domare i det där cupderbyt: Glenn Nyberg från Borlänge.

– Svenska cupen var iskall för ett par år sedan. Nu är det lite drag kring det hela. Den har högre anseende från lagen, så upplever i alla fall jag det, säger Nyberg.

Dalarnas fotbollförbund har brottats med liknande problem.

Strax efter att Svenska fotbollförbundet stöpte om sin cup så lade DFF ner det som under några framgångsrika decennier hette Sparbankscupen men under de sista åren kort och gott gick under namnet Seniorcupen.

"Det har blivit ett moment 22, där det låga intresset från lagen gör det ointressant för sponsorerna," förklarade Lars Norman, dåvarande ordförande i förbundet, i mars 2013.

Seniorcupen var då heller inte längre kvalificerande för Svenska cupen eftersom ett kval till Svenska cupen hade införts på distriktsnivå i samband med cupens omvandling.

Efter att Seniorcupen lagts i malpåse har i stället Svenska cupen-kvalet fungerat som ett inofficiellt DM, där lag från lägre divisioner har fått chansen att mäta sig med större klubbar.

Sporten livesände herrfinalerna både 2016, när Slätta mötte Brage på Dalavallen, och 2020, när Kvarnsveden ställdes mot Forssa på Ljungbergsplanen.

– Problemet var att det kom ett regelverk där de skulle ha sina anmälningar så tidigt (till Svenska cupen) så då förändrades anmälningsdatumen vilket gör att vi hinner inte genomföra vårt gruppspel, berättar Stig Stjärnesund, ordförande i tävlingskommittén i Dalarnas fotbollförbund.

Men i förra veckan släppte Dalarnas fotbollförbundet nyheten att man planerar att återinföra senior-DM till säsongen 2022.

Och Sporten kan avslöja att mannen bakom idén är ingen mindre än... Glenn Nyberg.

Något som bekräftas av honom själv.

– Min idé är mest ur domarsynpunkt, att tillsammans med lagen ha utbildningar och veta att de här matcherna spelas här och här. Sedan är det upp till DFF att göra det. Det är ett förslag som kan vara win-win för lagen tävlingsmässigt.

Och som med allting: När Glenn Nyberg gör någonting så lämnas inget åt slumpen.

– Jag har gjort ett färdigt tävlingsupplägg som jag har lämnat in till förbundet, berättar han.

I förslaget ligger idén om en gemensam finaldag på Borlänge Energi arena Domnarvsvallen.

– Då ska det inte vara någon annan match i Dalarna den dagen. Och jag vill få med tidningarna på att sända finaldagen. Det vore kul att göra en cup som var som vår Svenska cupen som vi har på elitnivå. Det är perfekt för domarna att ha tävlingsmatcher och för lagen som vill ha en förlängd säsong. Det blir win-win för alla liksom, säger Glenn Nyberg, som även har känt på utslagningskonceptet när han dömt på Europa-nivå.

– Det ger lite extra nerv i tillvaron, är alltid lite speciellt med cuper. Men grundidén är krasst för att kunna utbilda domare på ett bättre sätt.

Hur har pandemin slagit mot domarna?

– Jag tror att det är likadant som för lagen. Vi vill att det ska vara på riktigt. Jag har full förståelse för att det råder en pandemi och att vi måste vara smarta. Men man vill tävla och vi domare vill döma tävlingsmatcher och då är det perfekt med en cup, om det nu heter DM eller vad det nu heter, med tävlingsmatcher redan då.

På snart en vecka har Dalarnas fotbollförbund fått in en handfull positiva svar på sin intresseförfrågan.

– Vi får se om det finns något intresse. Jag skulle tycka att det var kul, säger Stig Stjärnesund och minns tillbaka på hur det var när han själv var aktiv hemma i Horndal.

– Alldeles innan jag började fanns stora och lilla DM. Sedan ersattes det med en handikappturnering, där det sämre laget fick en straff för varje division som skiljde. Den var väldigt populär på 70- och 80-talet och sedan sjönk intresset sakta undan för undan. Men personligen tyckte jag att det var jättekul att spela cupmatcher. Om man ser på FA-cupen så är det ju sådant man drömmer om att vi ska ha här i Sverige också. David mot Goliat och att David någon gång ibland lyckas fälla Goliat. Det ska inte hända ofta, men när det väl händer visar det att allt är möjligt.