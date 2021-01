Så värvades Mavila – lockades till Brage av nära vännen: "Har alltid talat väl om klubben"

När den kanadensiska proffsligan CPL, Canadian Premier League, startades upp 2019 så var engelsmannen Nathan Mavila en av spelarna som var med från allra första början.

Inför den historiska säsongen värvades han in av den helt nybildade klubben Cavalry FC, med bas i miljonstaden Calgary, som snabbt blev en toppklubb i den färska ligan.

Kontraktet förlängdes med ytterligare ett år, men när det i höstas löpte ut så började 25-åringen från London känna att det åter var dags att röra sig mot Europa.

Med sig i bagaget hade han två år som utvecklat honom både på och utanför planen.

– Det har varit fantastiskt, en väldigt bra erfarenhet. Det var första gången jag lämnade England och jag har lärt mig mycket om mig själv, både som person och som spelare, berättar Nathan Mavila när Sporten möter upp.

Som nybliven klubblös började Mavila att utnyttja, och utöka, sitt kontaktnät för att hitta en ny arbetsgivare.

Och att den Londonfödde vänsterbacken till sist hamnade i Brage beror en hel del på hans landsman och nära vän, Moses Makasi, som anslöt till Brage under sommarfönstret ifjol.

De jämnåriga britterna spelade tillsammans i West Hams akademi 2015-2016 och har sedan dess behållit kontakten.

– Vi brukade både åka tillsammans till träningarna och även umgås efter dem. Han är en av mina närmaste vänner.

Hur mycket har ni pratat om Brage?

– Sen han kom hit (skratt). Han har alltid talat väl om klubben och när mitt kontrakt gick ut nu så sa han att det kunde vara en bra möjlighet för mig att komma hit. Jag blev intresserad direkt... och vi fick det att hända.

Mavila har värvats in specifikt som vänsterback. En position som just Moses Makasi – som dock även kan spela central mittfältare – under större delen av fjolårshösten lade beslag på.

– Ja, jag sa det till honom, att jag ska ta bort lite av pressen på honom nu (skratt).

Men nu är planen att du ska ta den platsen?

– Självklart, det är det jag siktar på. Jag vill inte lägga för mycket press på mig själv, men jag är en spelare som ger hundra procent i varje match.

Vad kan vi förvänta oss av dig på planen?

– Hundra procent, som jag sa. Det är allt jag kan säga. Jag själv vet vilka personliga mål jag har och vad jag vill uppnå. Det är något jag håller för mig själv just nu, men jag ger alltid hundra på planen.

Har du och tränaren (Klebér Saarenpää) pratat något om din roll här?

– Vi har inte pratat om mina individuella mål än utan mer om små delar som jag behöver förbättra. Han har varit väldigt hjälpsam.

Mavila beskriver sig själv som en back som kan hantera både de offensiva och defensiva uppgifterna bra från positionen.

– Nu behöver jag bara hitta tillbaka till rytmen igen, för min senaste match var i oktober. Men med tränarens och lagets hjälp så kommer jag att hitta tillbaka.

När Sporten pratar med Nathan Mavila så har han precis avslutat sitt första träningspass på Borlänge Energi Arena Domnarvsvallen.

Och första intrycken av laget är bra, konstaterar han.

– Ett bra lag med bra människor. Alla ser hungriga ut och vill komma nånvart och det är det allra viktigaste.

Vad har du förväntningar på säsongen?

– Jag gillar att vinna. Så för egen del så vill jag sikta mot kval eller avancemang. Men vi tar det steg för steg och match för match. Och ju fler matcher vi vinner desto närmare kommer vi.