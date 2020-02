Så var helgen i Avesta – tonåring ska ha misshandlats: "Har bråkat med honom tidigare"

Brand i gångtunnel, rattfylleri i By och flera inbrott i centrum är några händelser som skett i Avesta under helgen. I centrum ska en tonårig kille, som själv ringde in till polisen, ha blivit misshandlad.

– Han berättar att det är några killar som har bråkat med honom tidigare, säger Christina Hallin, presstalesperson vid polisen i Dalarna.