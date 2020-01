Så var helgen i Avesta – man i 20-årsåldern var drogpåverkad på krogen: "Vakterna är uppmärksamma"

Vid 20:00-tiden på fredagen ska ett tiotal killar ha kastat sten mot en butik på Get Johannas väg. Personen som anmälde händelsen ska ha stått cirka 50 meter ifrån killarna.

– När man säger killar så brukar det vara ganska unga killar det handlar om. Anmälaren sa att killarna ska ha varit mörkklädda.

När polisen kom till platsen var killarna borta men man har skrivit en anmälan om skadegörelse.

Under helgen ska någon ha ringt in till polisen om ett pågående inbrott som skulle skett i samma stund som anmälaren ringde in. Polisen åker till platsen men väl på plats visade det sig att personerna hade rätt att befinna sig på platsen.

– De uppträdde på ett sådant sätt att det såg ut som en stöld. Men det visade sig att det inte var något brott. Det är mycket sådant där vi åker på men som inte visar sig vara något brott, men man kan förstå att de ringt och anmält i alla fall för om man tycker att det ser jäkligt mystiskt ut så ska man ju ringa. Man kan ju inte vänta till efteråt för då är det ju försent, säger Mats Öhman.

Under natten mot söndag var en ordningsvakt extra uppmärksam på en krog i centrala Avesta. Vakten ska ha träffat på en man i 20-årsåldern som och misstänkt att han var drogpåverkad. När polisen dyker upp visar det sig att mannen hade narkotika på sig och var drogpåverkad. Brottet rubriceras som ringa narkotikabrott.

Det framgår inte vilken typ av narkotika det ska handla om, men enligt polisen är det inga större mängder.

– Det är bra att ordningsvakterna är vakna på sådant. Det kan vara skönt för folk, som inte använder droger, att veta att vakterna är uppmärksamma på sådant när man går på krogen, säger Mats Öhman.

I övrigt har inga större händelser inträffat under måndagen och tisdagen i Avesta.