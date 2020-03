Så stöttar de lokala krögare och butiker: Anställda får festa för 280 000 kronor

– Vi har ju diskuterat det här med tårta till de anställda (med anledning av att kommunen gick plus 37,9 miljoner i fjol). Detta som tack för hårt lagarbete för att få ekonomin i ordning under 2019.

Det säger kommunalrådet Håge Persson (M) vid en improviserad presskonferens på tidningens redaktion på tisdagskvällen.

Här deltar även kommunalrådet Leif Pettersson (S), kommunchefen Jan Lindström och näringslivschefen Erik Odens. Budskapet de gärna vill förmedla är att de anställda bjuds in till en mindre köp- eller mumsfest.

– Nu är det ju inte lämpligt att vi samlas och äter tårta. Så den styrande majoriteten har kommit överens om att alla anställda kommer att få ett presentkort hos Unika Ludvika, berättar Persson.

Leif Pettersson:

– Det tror vi är en lite vinn-vinngrej i den här situationen att vi gynnar lokal handel och lokala restauranger och kaféer. Vi har pratat om en hundring per presentkort.

Jan Lindström uppger att samma ordning kommer att gälla som när kommunen delar ut julklappar till sina anställda. De som får presentkort inom kort är fast anställda samt vikarier och visstidsanställda som jobbat åt kommunen minst sex månader de senaste 12 månaderna.

– Någonstans mellan 2 500 och 2 800 personer berörs, uppger Lindström och noterar att det alltså kan handla om kostnader på upp till cirka 280 000 kronor.

– Jag hoppas att personalen nu ska känna att man är med och gör en insats i det här läget med coronaviruset, framhåller Leif Pettersson.

Presentkortsutdelningen ingår i ett större paket och grunderna i detta paket har samtliga 15 kommuner i länet diskuterat sig fram till. Det handlar om hur man kan hjälpa företag och näringsidkare i denna för många ekonomiskt kämpiga tid,

En viktig del i paketet som kvartetten trycker på är att ”företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor” kan erbjudas en avbetalningsplan. En plan som i sådana fall läggs upp individuellt för varje sökande.

– Det kan till exempel handla om att man ges möjlighet att betala hyror och taxor under en längre tid.

En annan del är att kommunen och dess bolag, till exempel Ludvikahem och Ludvika Kommunfastigheter, ”kommer att göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt”.

Risken för att personal i privata företag kommer att varslas om uppsägning bedöms som stor. Kommunen kommer att undersöka om man åtminstone tillfälligt kan ta in varslade på kommunala tjänster.

– Vi är öppna för att ta in folk och på det sättet få en vinn-vinneffekt. Det kan vara folk som i grunden har utbildning till exempelvis undersköterska eller sjuksköterska. Och det kan vara personal som kan gå in i skola och förskola eller som kockar. Det kan ju vara så att de inte behöver varslas från exempelvis en restaurang om kommunen hyr in dem under en period, förklarar kommunalråden.

Andra inslag i paketet är att kommunen skjuter upp tillstånds- och tillsynsbesök hos företag ”som inte är nödvändiga”. Vidare ges krogar och kaféer och liknande möjlighet att tidigarelägga öppnandet av sina uteserveringar.

Företag som är intresserade av stöttning av olika slag ska vända sig till näringslivschefen Erik Odens. Han påpekar att länets kommuner haft en bra dialog med organisationen Svenskt Näringsliv och andra företagsorganisationer.

– Det känns som att det bland kommunerna har varit en bra uppslutning kring detta att samverka på ett bredare plan än att varje kommun ska göra något för sig, understryker näringslivschefen.