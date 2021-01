Så stor var överdödligheten i Västerbergslagen: ”Vi vet att några avled på covid-kortis”

– I fjol dog preliminärt 153 personer i Smedjebackens kommun. Snittet de fem åren dessförinnan var 127 döda, säger Linus Garp som är utredare på Statistiska Centralbyrån SCB.

Siffrorna kan tyckas anmärkningsvärda. Garp betonar dock att statistiken kan vara svajig när det gäller mindre kommuner. Tillfälligheter och slumpen kan ha spelat in om det ett år inträffat fler dödsfall än ett normalår.

Exakt vilken roll nya coronaviruset covid-19 spelar i sammanhanget är oklart. Möjligen får man en bättre bild när Socialstyrelsen framåt april, maj blir klar med och offentliggör dödsorsaksregistret för 2020.

Men det kan noteras att Smedjebackens kommun genom omsorgschefen Elisabet Zimmer under hela 2020 uppgav att man i princip inte hade någon konstaterad smitta bland boende på äldreboendena.

– Vi hade en bekräftat smittad men den personen överlevde. Men jag vet att bland dem som hade hemtjänst så var det några som avled i våras och jag skulle tro att några av dem hade covid, säger Elisabet Zimmer.

Vissa smittade togs in på det speciella korttidsboende som kommunen ställde i ordning på det ordinarie korttidsboendet Lyktan i Smedjebacken.

– Bland dem som fick vård på covid-kortis var det några som avled.

Månad för månad under 2020 var överdödligheten i Smedjebackens kommun som störst i februari och maj.

– I februari dog 21 personer att jämföra med i snitt 11 de fem åren dessförinnan. För maj låg snittet under de fem åren på 10 döda men i maj 2020 dog 20 personer, upplyser Linus Garp.

Siffrorna förvånar Elisabet Zimmer en aning.

– I februari hade vi ännu inte fått någon smittspridning av covid-19, vad jag vet. Men vissa månader kan det avlida väldigt många hos oss utan att vi kan se någon specifik orsak. Andra månader avlider nästan ingen.

I Ludvika kommun var överdödligheten bara 3,5 procent, enligt Statistiska Centralbyrån.

– Det var 12 fler än genomsnittet för de fem åren före 2020. 343 avled under 2020 att jämföra med snittet på 331. De två månader som stack ut var september och december. Under september avled 26 vilket var 5 fler än genomsnittet för månaden. Och i december avled 43 vilket var 11 fler än under ett normalår, säger Linus Garp.

Att överdödligheten var ganska liten, antyds också i Ludvika kommuns statistik över avlidna på äldreboendena med heldygnsomsorg.

Antalet dödsfall under 2020 var 103 medan det de fem åren dessförinnan pendlade mellan 90 och 110.

Antalet avlidna som hade hemtjänst var 160. Åren 2015– 2019 låg antalet på 110 – 205 där 2018 var året med flest döda och 2015 året med lägst antal. Under januari respektive februari 2020 avled 15 personer som hade hemtjänst.

I januari 2018 avled 21 och i januari 2019 23 personer. I februari var det båda åren 27 dödsfall.

– 2019 var det en mild influensa i Sverige, dock med lokala utbrott, medan det 2018 var fler som gick bort i influensa. I mars det året kom en andra våg med influensa och den influensan var dödligare, konstaterar Linus Garp.

Enligt Region Dalarna har sedan pandemins start för snart ett år sedan och fram till 14 januari 36 personer i Ludvika kommun avlidit med konstaterad covid-19. I Smedjebackens kommun rör det sig om 9 personer.

Ludvika kommun har inte gjort någon analys av dödstalen inom äldreomsorgen där man jämfört 2020 med de närmast föregående åren.

– Jag kan faktiskt inte svara på det (varför det var fler döda åren 2017 – 2019) eftersom vi inte har analyserat siffrorna. Men jag håller med om att det skulle vara intressant att titta på det, säger vård- och omsorgschefen Eva Björsland.

Slutligen kan nämnas att överdödligheten i Dalarna var 6,1 procent under 2020. 3 302 avlidna var 189 fler än genomsnittet de föregående fem åren.

I landet som helhet ser överdödligheten ut att hamna på cirka 7,7 procent.

–Antalet dödsfall ligger i snitt på cirka 91 000 men för 2020 hamnade det på ungefär 98 000, säger Linus Garp vid SCB.