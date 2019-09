Så ska uddlösa Mora IK få fart på målskyttet – måste bli grisigare: "Det är det vi har tryckt på"

Det var en besviken Jeff Jakobs, tränare i Mora IK, som efter att laget blivit nollat i hemmapremiären konstaterade att "jag har inget jättebra svar nu. Jag försöka ha en mer klar bild över det till måndag".

På måndagen fick MIK-spelarna vila, och när laget samlades för träning på tisdagen var det mycket riktigt stort fokus på anfallsspel i allmänhet och avslut i synnerhet.

– Det är klart att vi har tittat igenom matchen och våra offensiva byten, och det är det sista lilla som saknas. Vi måste förstå hur man gör poäng på den här nivån, säger Jeff Jakobs.

Han tycker att matchen mot Karlskrona var ett kliv framåt spelmässigt, även om han inte är redo att det bara är målskyttet som saknas. Men mycket av det andra börjar sitta mer och mer och därför är det nu extra mycket fokus på de offensiva detaljerna.

– Det är de här klassiska grejerna, att ta sig in på buren, hitta returytorna och verkligen vinna dina kamper in på buren. Det är mycket så målen går till och det är just det vi fokuserade lite på videomötet (inför tisdagens träning) och vi hade lite såna övningar också. Det är det vi har tryckt på, att få till lite mer skitmål. Det var ju så Karlskronas mål mot oss såg ut senast också, säger han.

– Vi har några offensiva killar som kommer från division ett och vi har några som är tänkta att växa in i en mer offensiv roll än vad de har haft tidigare. De är kanske inte de spelarna som är klara offensiva hot och det gäller att utveckla dem lite och identifiera hur man sätter dit pucken i den här tajta ligan. Men vi har vetat att truppen är byggd på ett sätt där vi behöver utveckling i offensiven. Och vi tycker att vi har tagit kliv hela tiden, så det gäller att ha lite tålamod.

Vad ser du för tidshorisont på en sån utveckling. Det ska väl helst inte ta för lång tid?

– Nej, så är det. Och det är det med allting. Vi har inte råd att tro att det bara är utveckling. Vi lär ju ha resultat med oss också och skrapa ihop poäng efter vägen. Men jag är inte så orolig. Jag ser att de vill och jag ser att det kommer mer och mer.

En forward som Jeff Jakobs inför säsongen lyfte fram som en spelare som är redo att de det steget i sin utveckling är 22-årige Oskar Svanlund.

– Det är jättekul att höra och det känner jag väl själv också. Det är bara att gnugga på här och fortsätta köra varje dag, säger han.

Hur ser du på säsongsinledningen?

– Defensivt har vi släppt in två mål på två matcher, men offensivt har det sett lite knackigt ut. Där har vi lite att jobba på. Vi måste ta oss in mer på kassen och ta lite mer avslut. Jag tycker inte att vi har de här riktigt farliga lägena. Vi har några lägen, visst, men vi måste göra mål. Det är för dåligt.

Ni slarvade mycket med pucken och hade problem med passningsspelet under försäsongen, där känns det ändå som att ni har bättrat er lite?

– Det har blivit mycket bättre mot för några veckor sedan, men det är fortfarande något vi får jobba på. Men det kommer sätta sig. Ge oss några matcher till så är alla gubbar inne i det.

Men trots att Mora satte press på Karlskrona långa stunder, tog man sig alltså inte in på mål och skapade de riktigt heta chanserna.

– Det är avsluten som saknas, vi måste få pucken bakom målvakten. Och då måste vi ta oss in på kassen. Vi åker och förväntar oss att vi ska få tvåettor och frilägen, men det funkar inte. I dagens hockey är det mycket framför kassen, ta returer och sånt. Vi måste bli lite grisigare.

Och den rollen är Oskar Svanlund redo att ta.

– Jo tack, det är jag. Verkligen.

KRÖNIKA: Jag får ta på mig dumstruten – för hur ska Mora IK göra mål och vem ska göra dem?