Så ska Mora ersätta Nörstebö: ”Tror att han kan få ett genombrott”

I slutet av förra veckan stod det klart att Mora IK:s lagkapten den gångna säsongen, Mattias Nörstebö, lämnar för konkurrenten IF Björklöven.

Något Nörstebö själv talade ut om för Sporten härom dagen.

– Mora kände att de hade svårt att komma med något erbjudande som kändes vettigt och ibland måste man tänka på sig själv och sin familj. Jag går inte runt och bara jagar pengar, sade han.

Hade han väntat till augusti hade vi kanske kunnat matcha budet

Johan Hedberg, Moras tränare, ger nu sin bild av uppbrottet.

– Det var inte så mycket att göra åt. Vi hade en tidig kontakt om att han kanske ville hitta på nåt nytt, men ingen av oss stängde några dörrar. Sedan fick han ett bud av Björklöven som vi inte kunde matcha ekonomiskt. Kul för Mattias att hitta en trygghet och komma till en bra klubb. Han är en kanonkille.

Han sa att han inte kunde vänta på er?

– Det förslaget som de kom med kunde vi inte mäkta med just nu. Vårt bud var för lågt för att kunna tävla mot dem, säger Hedberg och fortsätter.

– Hade han väntat till augusti hade vi kanske kunnat matcha budet, men i nuläget kunde vi inte det.

Med Nörstebö ute ur bilden sitter Mora i skrivande stund med sex backar under kontrakt. Man har hittills värvat in Axel Bergkvist från BIK Karlskoga och Gustav Berglund från Frölunda HC, som dock var utlånad till VIK Hockey under säsongen.

Vi har bra backar för de roller vi tänker oss att de ska ha

Trots att Mora har tappat sin poängbäste back manar Hedberg till lugn.

– Just nu sitter vi lugnt. Vi har en uppsättning med väldigt spännande killar som kommer att lyfta sig ett steg och vi vill ge dem möjligheten att göra det. Jag tror att (Axel) Bergkvist kan få ett genombrott. Gustav Berglund är en spännande spelare och Isac Heens visade prov på ett lysande spel i fjol, så jag tror att han kan ta steg. Viktor Larsson gjorde det kanon förra året och kan också ta steg.

Så ni siktar inte på att göra några spetsvärvningar alls?

– Inte som det ser ut just nu. Vi har bra backar för de roller vi tänker oss att de ska ha. Vi vill ge dem chansen att visa att de klarar av det.

Nörstebö spelade mycket i första backpar och även i den första powerplay-uppställningen. Hedberg menar att Bergkvist skulle kunna axla den rollen.

– Ja, absolut. Han är en bra passningsläggare och skicklig offensivt på blålinjen på point. Han kan mycket väl få spela där.

Fakta/Mora IK:s trupp i nuläget

Målvakter

Matteus Ward

Andreas Ljunggren (NY)

Backar

Adam Masuhr

Isac Heens

Viktor Amnér

Viktor Larsson

Axel Bergkvist (NY)

Gustav Berglund (NY)

Forwards

Daniel Ljunggren

Johan Persson

Måns Carlsson

Filip Lennström

Robin Johansson

Lukas Wernblom

Kalle Miketinac (NY)

Nils Thomasson

Paul Bittner (NY)

Isac Andersson

Lämnat

Oskar Stål Lyrenäs, Ludvig Larsson, Olof Lindbom, Isak Wallin, Filip Forsmark, Albert Lyckåsen, Alexander Lundqvist (lån), Jonathan Granström, Simon Johansson (lån), Wilson Johansson, Adam Helldén, Charles Eklund.