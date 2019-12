Så ska folk och hundar lockas till kommunen – brukshundklubb vill bygga Dalarnas största inomhushall

Idén om en inomhushall dammades av vid klubbens senaste årsmöte. Men till skillnad från tidigare tillfällen när hallen förts på tal omsattes orden och drömmarna i handling.

– Jag är på gott och ont en ”doer”, en person som inte bara vill prata om en idé. Jag vill agera, berättar Kristina Jugas.

Därför bildades det snabbt en arbetsgrupp med sex personer.

Kristina Jugas och Ronja Levin har sedan i våras jobbat intensivt med projektet. Duon utstrålar också den energi och drivkraft som lär behövas om en isolerad inomhushall ska bli verklighet.

– Vi menar allvar. Det ska byggas en hall, understryker Kristina och Ronja.

Brukshundklubben har i dagsläget 166 medlemmar. Engagemanget är stort och det anordnas en rad kurser och tävlingar – under sommarhalvåret.

– Men under vintern går verksamheten i stort sett in i dvala. Många vill dock träna och hålla igång under vintern också, och då finns närmaste hall i Fagersta, upplyser Kristina.

– Och dit är det tio mil från Dala-Floda, fortsätter Ronja och tillägger att eftersom hon bor i Järna blir det ytterligare fyra mil.

Än så länge är ”Projekt inomhushall” i ett inledande skede. Klart står dock att klubben har antagit en rejäl utmaning om allt ska klaffa. Inte minst med tanke på finansieringen.

– Vi har gjort en grov beräkning. Mellan tummen och pekfingret handlar det om cirka fyra miljoner kronor, upplyser Kristina.

Den tillsynes mycket höga kostnaden betraktas inte som en omöjlighet. Det saknas heller inte argument för hur stor betydelse en inomhushall som mäter 960 kvadratmeter skulle ha för Gagnefs kommun, och för resten av länet.

– Det blir den största inomhushallen för hundsport i Dalarna, och faktiskt i hela Mellansverige.

Kristina och Ronja är förstås väl medvetna om att det handlar om mycket pengar. Men i gengäld handlar det om en investering som också drar in pengar i kommunen och länet resonerar de.

– Men en sådan hall blir det möjligt att anordna tävlingar i agility på hög nivå. Och för att vara en liten klubb har vi många ekipage som ligger på elitnivå, påpekar Ronja.

Vi hoppas att vi kan få köpa det kommunägda markområdet här intill för en mer symbolisk summa

– Och tänk vad det skulle betyda för näringslivet, för hela kommunen. Deltagarna behöver ju bo någonstans, handla mat och tanka sina bilar, tillägger Kristina.

Så här långt har en ansökan om investeringsbidrag lämnats in till kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

Dessutom har kommunens ekonomichef Jenz Ek uppvaktats om möjligheten till ekonomisk hjälp. Visserligen blev det ett ”nej” apropå ett lån.

– Men vi hoppas att vi kan få köpa det kommunägda skogsområdet här intill för en mer symbolisk summa.

I väntan på en rad offerter är också en ansökan till Allmänna arvsfonden klar för att skickas in.

– Vi kommer att ansöka om 3,5 miljon kronor från arvsfonden.

Som en sorts marknadsundersökning har det också skickats mejl till en stor mängd andra brukshundklubbar i Mellansverige för att förhöra sig om deras hållning till en inomhushall i Gagnefs kommun. Gensvaret har så här långt varit mycket positivt.

Det finns troligen en och annan som anser att brukshundklubben bör väl kunna samsa om utrymmena vid Mockfjärds ridklubb, som numera har två ridhus.

– Tanken var från början att vi skulle använda det nya ridhuset. Men tiderna där räcker helt enkelt inte till, förklarar Kristina.

I mitten av februari nästa år träffar Kristina och Ronja kommunstyrelsens ledamöter för att berätta och informera om hallprojektet.

Fortsättning lär följa.

