Så övertalades profilen för att återvända till IFK Mora: ”Han tjatade på mig”

Per Fyhr har hunnit bli 34 år, men han har en gedigen karriär bakom sig. Som nu kommer att fyllas på med mer.

Efter att IFK Mora trillat ner i division 4 i oktober bestämde sig tränaren Goran Cuckovic för att få ihop ett riktigt slagkraftigt lag i jakten på att ta sig tillbaka direkt.

I november förra året kunde Sporten avslöja att man hade värvat tillbaka tre profiler: Anders Johansson, Lars Heens och Per Fyhr.

Jag fick ta ett snack med min fru

Fyhr lade av med fotbollen för två år sedan, men gjorde förra säsongen comeback med Vikapojkarna i division 5.

När Cuckovic ringde i höstas och ville få tillbaka honom var han först ytterst tveksam.

– Först sa jag ”nej, det kan jag inte”. Jag har tre barn och ett jobb som jag ska få ihop det med, berättar Per Fyhr.

Men sedan pressade Anders Johansson på, vilket till slut ledde till att Fyhr gav med sig.

– Han tjatade lite på mig. Jag känner honom privat och är gift med hans storasyster. De fick väl över mig till slut, så det får bli en säsong till. Jag fick ta ett snack med min fru om det fanns nån möjlighet att få ihop det. Så vi kom fram till att ge det ett försök i alla fall. Än så länge går det bra, och jag tror att det kommer att göra det hösten ut också.

Vad var avgörande i beslutet?

– Det (Anders Johanssons locktoner) var en stor del i det. Sedan kände man väl att man kanske kan göra lite skillnad när det är division 4. Hade det varit i division 2 eller 3 så hade man känt att man hade tappat för mycket. Vi får se när matcherna drar igång om man hänger med eller inte.

Vi lade ju ner ett otroligt jobb när vi gick upp, så det kändes väldigt tråkigt när de rasade rätt tillbaka

Så sent som 2018 pangade Per Fyhr in tio mål i division 2 och i division 3 gjorde han aldrig färre än 16 mål per säsong när han spelade för IFK Mora. Men det är inte bara att sätta bollen i nät han ska bidra med.

– Först och främst är tanken är att kunna bidra med mål framåt. Men jag vill hjälpa till med att få fram fler målskyttar, säger han och fortsätter.

– Det är ett ungt lag med många yngre som är duktiga. Jag har lite mer rutin, vilket förhoppningsvis gör att vi får en lite mer komplett trupp. Men det känns som att återväxten inom klubben ser bra ut. Man får hoppas att man kan lära dem nånting. Det vore skönt om nån annan kan göra så pass mycket mål att de inte ringer nåt mer och frågar efter en, säger han och skrattar.

Hur ser du på att Mora har trillat ur två divisioner?

– Det är tråkigt att vi har hamnat så långt ned. Speciellt när det känns som att vi har så många bra yngre spelare. Nivån på de yngre är nåt som jag i alla fall inte har sett tidigare. Division 2 hade varit kanon för dem att få komma in i.

– Vi lade ju ner ett otroligt jobb när vi gick upp, så det kändes väldigt tråkigt när de rasade rätt tillbaka. Med facit i hand hade det kanske varit bättre om lade av nåt år senare för att hjälpa dem kvar på en högre nivå tills de yngre kunde ta vid.

Har du nån tanke om varför det blev som det blev?

– Njae, det är svårt att säga när man har suttit utanför. Jag kan nog inte riktigt uttala mig om det.

Cuckovic tillträdde inför hösten förra året sedan Ben Smith fått sparken. Fyhr var lagkamrat med Cuckovic mellan 2016-18 i Mora.

– Han är duktig, så det är kul att ha honom som tränare. Det är nåt helt annat mot vad jag är van vid från tidigare. Han ser till så att alla förstår och har koll på vad de ska göra och nöter in det tills det har satt sig för allihopa. Det känns som att han har en tydlig bild om vad vi ska sträva mot och hur vi ska spela. Det har satt sig, för att alla förstår precis när nåt har gått fel.

Och det tydliga målet som Per Fyhr har den här säsongen är naturligtvis att ta IFK Mora upp till division 3 igen.

– Självklart måste målsättningen vara att gå upp. Skulle man haft en annan målsättning måste man förlora matcher och det känns ju lite onödigt att åka på bortamatcher och räkna med förlust. Det är klart att vi ska gå för att vinna. Det ska bli riktigt kul att snart få dra igång, man har väntat länge på det, säger Per Fyhr.

Fakta/IFK Moras nyförvärv

Per Fyhr (Vikapojkarna), Anders Johansson (Kvarnsveden), Lars Heens (Vansbro), Nenad Vukcevic (Nordvärmland), Stefan Radomirovic (Malung), Emran Ibrahimi (Nornan) och Hampus Lindén (Tällberg).