Så mycket kan MIK backa efter turbulenta säsongen – Hermodsson: "Skiljer 3,5 miljoner mellan best- och worst-case-scenario"

LISTA: Morastjärnorna som kan lämna när säsongen nu är över – 22 spelare med utgående kontrakt

I höstas var Mora IK riktigt illa ute.

Ett tag pratades det om att laget kunde riskera att hamna i ett kval nedåt – i och med den negativa spiral man då befann sig i.

Publiken svek.

Intäkterna dalade.

Och klubbens första åtgärd under krisen – som på allvar blev kännbar under november – blev att sparka dåvarande huvudtränaren Jeff Jakobs.

Man fortsatte sen med en utrensning, men också rekrytering på spelarsidan, och lyckades slutligen att på allvar få ordning på skutan efter årsskiftet.

Laget var sedan snubblande nära att knipa en plats i slutspelsserien även om man inte lyckades hela vägen fram.

Men de cirka 25 truppförändringarna bakom trendbrottet kommer också kosta klubben.

Något som Peter Hermodsson pratar om i Hockeypuls poddcast.

– Vi har spenderat betydligt mer än den spelarbudget på 6,5 (miljoner) vi tänkt oss från början. Vi tog ett kraftigt beslut, som kostat ett par miljoner, där vi valde att byta ut vår tränare och värva sex spelare under säsongen, berättar klubbchefen Peter Hermodsson.

Han fortsätter.

– Jag tror den (spelarbudgeten) kommer landa på 11-12 (miljoner) totalt sett. Vi har aldrig legat så högt i hockeyallsvenskan.

Att jämföra med spelarbudgeten under säsongen 16/17, då Mora tog steget upp till SHL med ett lag som då kändes ostoppbart.

– Där landade vi på 8.9, (miljoner) med förstärkningarna under säsongen, som vi också var medvetna om att vi skulle göra, förklarar klubbchefen.

Men man har inte bara handlat under säsongen 19/20.

Man frigjorde även en hel del utrymme längs vägen, genom att dumpa många av de spelarna som klubben hämtade från ett antal Hockeyettanklubbar.

Enligt klubbchefen ska det dock ha funnits en plan från början att lätta på den lasten vid behov.

Vill du lyssna på hela podden med Peter Hermodsson? Klicka play på spelaren nedan

– När vi satt och pratade om laget i somras så visste vi att vi hade några chansvärvningar från ettan, som heller inte hade speciellt hög lön. Där hade vi hade en strategi för om de spelarena inte "kickar in", att kanske byta 4-5 spelare. Det var ingen överraskning för oss för det är inte alla som klarar av att ta steget upp från ettan till Allsvenskan, fortsätter Hermodsson.

Med tanke på den turbulenta säsongen har styrelsen i Mora suttit ned, långt innan säsongen tog slut i fredags, för att diskutera vad slutnotan för årets ekonomiska avstickare kan tänkas att landa på.

– Vi har tre olika scenarion. Ett "worst case", ett "most likely" och ett "best case scenario", där det skiljer 3,5 (miljoner) mellan "best- och worst case". Där det kommer vara små grejer som avgör.

Mycket ser ut att handla om tapp på publiksidan när hockeyåret snart ska summeras.

– Vi hade en avvikande trend i höstas på publikintäkterna, där vi se ser ut att tappa. Men vi gjorde också en uppryckning mot slutet.

– I vårat "best case" går vi cirka en miljon plus, avslutar Hermodsson.

► Truppförändringar i Mora under 2020

13:e februari: Mikko Laine – IN

10:e februari: Pontus Näsén – IN (lån)

11:e februari: Oliver Erixon – UT

20:e januari: Kristoffer Gunnarsson – UT (lån)

► Truppförändringar i Mora under 2019

28:e december: Kalle Valtola – IN

24:e december – Wilson Johansson – UT (lån)

17:e december: Philip Nyberg

16:e december: Arvid Costmar (juniorlån)

15:e december: Jesper Ylivainio – UT

4:e december: Nils Carnbäck

4:e december: Dan Bakala – UT (korttidskontrakt)

28:e november: Isak Pantzare – IN

20:e november: Brendan Ranford – IN

18:e november: Tomek Valtonen (tränare) – IN

18:e november: Kasper Vourinen (tränare) – IN

18:e november: Jeff Jakobs (tränare) – UT

18:e november: David Goodwin – UT

11:e november: Matteus Ward – IN (juniorlån)

9:e november: Dustin Gazley –IN

9:e november: Brant Harris – IN

7:e november: Daniel Grillfors (tränare) – UT

5:e november: Dan Bakala – IN (korttidskontrakt)

21:a oktober: Niklas Fogström – IN

29:e september: Lucas Gustavsson – UT

24:e september: Matej Galbavy – UT