Så mycket höjs hyrorna för Gamla Byn AB

Det kommunala bostadsbolaget Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 1,84% för 2020 års hyror. För de som är med i den systematiska hyressättningen ”Rättvis hyra” kommer höjningen att vara mellan 0 till 190 kronor per månad. Detta beroende på om hyran kommit upp till målhyran eller inte. Hyreshöjningen träder i kraft från 1 januari.

Gamla Byn AB vill även informera om den förhandling som genomfördes under år 2014 om standardhöjande åtgärder och där kvarboende fått rabatt på hyran under fem år. Gamla Byn AB kommer nu att fasa ut rabatten med 250 kronor per månad var sjätte månad tills korrekt målhyra uppnåtts. Gamla Byn AB höjer inte hyrorna över målhyrorna för hyresgästerna som ingår i rättvis hyra när bolaget fasar ut dem.

Marcus Kjellin från Hyresgästföreningen säger i en kommentar att höjningen i Avesta ligger i nivå med de två andra hyresförhandlingar som blivit klara i Dalarna.

– Kopparstaden i Falun kommer att höja hyrorna med 1,8 procent, säger han.

Han säger även att om man tittar på kostnadsutvecklingen i samhället så talar det för relativt sätt för låga höjningar.

Ett annat faktum är att om backar bandet runt tio år så fanns det ett överskott på lägenheter vilket då gjorde att det inte fanns ekonomisk utrymme för att underhålla fastigheterna och att underhållet därför blev eftersatt. Kjellin menar därför att det nu är viktigt att skapa utrymmer för att ta igen det underhållet.