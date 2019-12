Så lite sken solen i november – ovanligt mörkt och grått: ”Ändå långt ifrån ett rekord”

”Solen lyste med sin frånvaro under en stor del av november 2019, himlen dominerades av moln, det var disigt och dimmigt på många håll och antalet soltimmar var betydligt under det normala”, så sammanfattar SMHI november under rubriken ”Vart tog solen vägen?”.

Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo, bekräftar att vi i söndags lämnade en ovanligt mörk månad bakom oss.

– Vid mätstationen i Borlänge uppmättes 32,9 soltimmar. Det normala är 55 timmar, säger han.

Det är visserligen långt bättre än november 2000, då rekordet på sex timmar sattes.

– 33 timmar är en bit under det normala, men ändå långt ifrån ett rekord, säger Per Holmberg.

Vänder det nu?

– Veckan börjar med klart väder, men redan mot kvällen drar molnen in igen. Sedan väntas ett snöfall dra in på tisdagen och i södra dalarna övergår snöfallet i regn. På onsdag blir det soligt med ett par plusgrader i söder och minus i norr. Det ser ut att bli en rätt hygglig vecka.