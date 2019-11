Så jobbar bärgarna mot olyckor – följ med på tur med Vägens Hjältar: ”Mest utmanande är bärgning av lastbilar”

Det är en kall krispig morgon där frosten ligger som ett vitt täcke över marken. Solen har gått upp och lyser in i fikarummet hos Assistancekåren vid Tallen.

Det är en lugn morgon. Det som finns att göra är en hjälpstart i Säter klockan 10. Men som driftschef Magnus Erikhans berättar: mycket kan hända innan dagen är slut.

– Innan jag började arbeta som bärgare trodde jag att det oftast var olyckor man åkte på. Men det är bara en liten del, säger Magnus.

Hans roll är också att fördela uppdragen.

Bärgarna Elias och Martin – ”Lill-Martin” påpekar Elias, de har en till Martin på stationen – ser i sina paddor när nya körningar kommer in.

Tre bilar ska flyttas vid polisens beslagsförvar i Borlänge. En bil behöver hämtas från en verkstad för att köras till billackeringen i Borlänge.

Körningarna till billackeringen, kort kallat ”lackbil”, är de fasta körningarna de har. Allt annat är händelsestyrt.

– Men det gäller att lackbilarna görs undan. Det går inte att vänta, säger Magnus.

I bärgningsbilen är Magnus kittad med ett headset, en padda som visar aktuellt jobb och i taket en wunderbaum. Att bilarna och medarbetarna är hela och rena är något han trycker på, de ska ju inte smutsa ner någon annans bil. Varken invändigt eller utvändigt.

Bärningsbilen skumpar lite och Magnus berättar om hur arbetsbelastningen varierar. Det är också när det är mycket körningar som det är roligt.

– Man får hela tiden tänka på att ha någon i reserv ifall det smäller. Det gäller att ha mycket i sitt huvud samtidigt som man ska göra sitt jobb.

När vi rullar ut från Romme i riktning mot Säter efter att ha lämnat av lackbilen kommer nya ärenden in. En kollision mellan två bilar i Bjursås som inte krävde utryckning. En bil i Borlänge som har problem med växellådan.

Väntetiden är nu uppe i 40-50 minuter. Men om det blir mer ringer Magnus in sin far Kjell Erikhans.

Väl framme i Säter väntar Anders Nyberg. Hans hybrid vill inte starta. Magnus konstaterar snabbt att det är startbatteriet som är felet.

Med ett starthjälpsbatteri går bilen fort igång.

– Jag tycker det är suveränt. De är lätt att få tag på bärgaren och du ser vad enkelt det gick att starta, säger Anders Nyberg.

Innan Magnus hoppade ur bilen så plockade han fram en pärm med riskbedömningar. En checklista över risker för personskada och sakskada.

I kapitlet ”starthjälp” har exempelvis rutan om risk för ögonskador en förifylld bock. Åtgärd: använd skyddsglasögon.

Tillsammans med Fackförbundet Transport och Arbetsmiljöverket tog Magnus i våras fram riskbedömningen.

– Vi skrev ner för varje typ av jobb: vad är faran? Vi bjöd in personalen att komma med förslag. Det är 35 kapitel om olika situationer. Vi har lagt ut riskbedömningen i vårat intranät och det är redan några stationer som börjat använda den, säger Magnus.

– Det suckades lite i början över att det blir mer arbete. Men det är inte något vi hittat på för skojs skull. Jag tror att man förstår att som arbetsgivare vill vi inte att man gör sig illa, vi vill att alla kommer hem.

Spända vajrar som lossnar och far iväg, klämskador, fordon som rör sig. Listan på risker är lång.

För att inte tala om det arbete som sker på vägarna efter olyckor. Räddningstjänst och vägarbetare vittnar om hårdare attityd från bilister.

Det är något som Assistancekåren tar hänsyn till. Men Magnus nyanserar bilden.

– Jag upplever det som att merparten av bilisterna respekterar att man jobbar och sänker hastigheten. Det är den här en procenten som nonchalerar och bränner förbi som är problemet.

Han erfar att kraven på TMA-bil, en tung skyddsbil med påmonterat påkörningsskydd, vid olyckor kommer bli hårdare och att en till förare kan behövas.

– E16, samtliga riksvägar och 293:an från Falun till Amsberg är vägar vi alltid har TMA på. Sen vid andra vägar är det en bedömning beroende på sikten, om det är dimma, halt och så vidare.

I Borlänge tar det en liten stund att hitta till rätt adress. Utanför står Jennifer Prästjons.

– Kvällen innan började det. Den startar, men när växel läggs i rör den inte på sig, säger hon.

Det går att knuffa ut bilen från uppfarten och dra den med vajer upp på flaket. Sedan rullar vi mot bilverkstaden.

Det är sommaren och vintern som är intensivast.

På sommaren är det många punkteringar, husvagnar och husbilar med gamla däck.

På vintern blir det mycket starthjälp. Första och sista snön är ofta värst med avåkningar.

– Nya bilar kräver så mycket ström för att köra all elektronik. För de som kallstartar och kör två eller tre kilometer till jobbet hinner aldrig batteriet ladda upp. Sen har du alla dieselvärmare. Jag brukar säga att så länge som du har dieselvärmaren igång, så länge bör du köra för att ladda batteriet igen, säger Magnus.

Som nämndes tidigare hoppar Magnus far Kjell in ibland sedan ett år tillbaka. Men förhållandet far och son är numera son och far.

Kjell arbetade 30 år som brandman innan pensionen. Magnus jobbade i 25 år på SOS Alarm.

Magnus körde lastbil vid sidan av arbetet på SOS. Men han blev nyfiken på bärgareyrket.

– Jag ringde hit och frågade om de behövde folk. Så jag började köra varannan helg. För tre år sedan började jag jobba heltid. Jag ångrar det inte. Jag känner aldrig på söndag att ”fan, nu är det snart måndag”.

Han blir också igenkänd inte minst tack vare stationens medverkan i programmet ”Vägens Hjältar”.

– De hörde av sig i april förra året och kom upp en vecka. Det var en riktig kaosvecka med många udda jobb. De sa ”wow” och stannade i fyra veckor. Det är kul men det blir en del merarbete.

Variationen, att tiden går fort på jobbet och möten med folk gillar han.

– Mest utmanande är bärgning av lastbilar, då får man tänka till hur man ska göra. När vi har nya medarbetare kan de fråga om man alltid kan göra på ett visst vis, men nej, det är alltid olika.

– Man får möta många människor vid personbilsjobben och man får mycket tacksamhet. Det är halva jobbet.