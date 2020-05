Så inbjudande blev barnavdelningen – sagor spirar bland konstnärlig tousch – ”Men det blir ingen invigning”

Med nya möbler, färger och fantasieggande utsmyckningar av träkonstnären AnneLie Karlsson, från Siljansnäs, kan sagorna ta vid.

Det tog drygt ett år från idéer och planering till den synnerligen inbjudande barnavdelning som nu står till alla barns och sagosugna vuxnas förfogande.

Kultursekreteraren Linnea Gustafsson och barnbibliotekarien Isabelle Triumf är både nöjda och stolta över resultatet.

– Vi hade förstås tänkt att ha en riktig invigning. Men det går ju inte nu på grund av omständigheterna, säger Linnea Gustafsson.

Det har varit lite av ett pengaregn över landets bibliotek

Istället hoppas hon och barnbibliotekarien att ansiktslyftningen i barnavdelningen resulterar i ökad läslust och fler besök av barn och deras familjer.

Att det överhuvudtaget blev en satsning bottnar i det landsomfattande projektet ”Stärkta bibliotek”. Under perioden 2018-2020 ska Kulturrådet på regeringens uppdrag fördela 225 miljoner kronor per år till landets kommuner, samt 25 miljoner per år till regionerna.

– Det har varit lite av ett pengaregn över landets bibliotek under de senaste åren, påpekar Isabelle Triumf.

Hon konstaterar att uppgraderingen av barnavdelningen i Mockfjärd inte hade varit möjlig utan de statliga pengarna.

I det lokala projektet har allt från konstkonsulenter till arkitekter och en konstnär varit involverade. Och efter att möbler, sittpuffar och bokhurtsar lagts till landade kostnaden på cirka 300 000 kronor.

– Det blev väldigt bra, betydligt mer öppet och inbjudande. Och så utnyttjar vi ljuset från de stora fönstren mycket bättre, tillägger Isabelle Triumf.

Både kultursekreteraren och barnbibliotekarien hoppas dock att även de vuxna i Mockfjärd med omnejd ska upptäcka ”sitt” bibliotek. Att biblioteket är inrymt i Mockfjärds skola är till stor fördel för alla barn och ungdomar.

– Men det här är både ett skolbibliotek och ett folkbibliotek. Vi har en känsla av att många vuxna här i Mockfjärd med omnejd inte riktigt har förstått det, påpekar Isabelle Triumf.

Dagligen strömmar det förbi barnfamiljer som besöker intilliggande Familjens hus.

– Men få av dem slinker in här, tillägger Linnea Gustafsson.

Kanske kommer vändningen om Kulturrådet gör tummen upp även på den bidragsansökan som skickas in i år.

– 2020 är ju sista året att söka de här pengarna. Och nu söker vi nya pengar till ett projekt där avsikten är att synliggöra våra bibliotek, genom exempelvis information och kanske också bättre skyltning, förklarar Isabelle Triumf.