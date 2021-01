Så har väntan på särskilt boende drabbat Säter: "Varken normalt eller okej"

2013 fick Säter betala drygt två och en halv miljoner kronor till landstinget för färdigbehandlade patienter som var kvar i landstingets vård i brist på plats.

Enligt siffror från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har väntetiden på särskilt boende i Säter mellan åren 2010 och 2020 skiftat mellan fyra och sex månader.

Den vanligaste väntetiden har varit fem månader, vilket den även var 2020.

När en person beviljats plats på ett särskilt boende måste kommunen rapportera till IVO om det tar mer än tre månader att få beslutet verkställt.

Siffror från IVO visar att kommunen under vissa år haft ett stort antal inkomna, ej verkställda beslut gällande permanent bostad (särskilt boende).

Några år som sticker ut är 2010, 2013 och 2017. Under dessa år fick IVO 20, 17 respektive 14 anmälningar om ärenden som tagit mer än tre månader att verkställa.

Kaisu R Kull, inspektör på IVO, berättar att boende för äldre brukar verkställas i snitt inom fyra till sex månader.

Är en väntetid som överskrider tre månader därmed normalt?

– Nej jag tycker inte att en väntetid till ett äldreboende som överskrider tre månader är varken ”normalt” eller okej. Får man ett äldreboende beviljat så är det för att man har behov av det biståndet och då ska det också verkställas skyndsamt, säger myndighetsinspektören.

Hon säger att det inte finns någon generell tidsfrist för att verkställa beslutet men att IVO alltid gör individuella bedömningar i de fall de får in.

– Vi ansöker om särskild avgift när vi anser att den enskilde har fått vänta oskäligt länge. Så jag kan inte säga något generellt om hur lång en väntetid kan vara annat än att vi gör individuella bedömningar.

Vi frågar kommunalråd Mats Nilsson (S) om hur han ser på siffrorna från IVO.

Väntetiden har legat på fem månader, tycker du att det är att klara äldreomsorgen?

– Tre månader är den gränsen som man har och i de rapporter vi har fått under åren har det varit vid något enstaka tillfälle man har fått vänta längre. För det mesta har de som väntat längre faktiskt avböjt och exempelvis sagt "nej jag vill hellre ha en plats i Gustafs eller Skedvi".

Han menar att det fria valet förklarar väntetiden.

Men ska väntetiden vara så lång?

– Nej.

Det ska ju ske skyndsamt...

– Det ska ske inom tre månader och vi försöker ordna platser. Under åren som gått har vi hela tiden försökt balansera och haft nog med platser. Vi har till exempel tagit in platser och flyttat korttidsboendet till Skönviksområdet för att tillskapa tio nya platser. Då under en period var det längre väntetider.

– Det där går i väldiga skov hur många platser man behöver. Frågar du mig skulle det bästa sättet för att lösa det här för att korta ned väntetiderna vore att samarbeta med andra kommuner. Vi har ju grannkommuner med mycket yngre befolkning, Ludvika till exempel. De stänger flera boenden, medan andra kommuner har det oerhört trångt.

Men om man tackar nej till en plats i Skedvi för att man bor i Säter, tror du att man är beredd att tacka ja till en plats i Ludvika?

– Absolut inte, men om man samarbetar på det sättet kan den som har släkt i Ludvika ett val, det är inte så att den som vill vara i Skäve ska till Ludvika. Men det här är min egen åsikt.

Men är det inte kommunens ansvar att tillgodose Säters invånare i kommunen?

– Jo, absolut. Precis som att man pratar om annan omsorg. Vi har huvudansvaret för våra äldre och det tycker jag att vi tagit ganska bra här i Säter. Och vi försöker nu att bygga ett boende som ska tillgodose både kvalitet och kvantitet.

Men tycker du att ni klarat att tillgodose människor med äldreomsorg under de här åren som man planerat Prästgärdet?

– Ja det tycker jag att man gjort, men om det ligger mellan fyra och sex månader så är det en brist i sig, men det finns nog de här förmildrande omständigheterna för vi kan inte tvinga folk att ta en plats som de inte vill.

2013 hade Säter den kommun i länet som hade flest färdigbehandlade patienter kvar i landstingets vård i brist på plats...

– Och där är vi bäst i klassen i dag, det glömde du att säga. Vi har inga som ligger kvar där. Så såg det ut 2013 men i dag har vi löst det problemet.

