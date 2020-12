Så har pandemin påverkat butiker och restauranger i Vansbro: Har inte kunnat ta ut lön på flera månader

Det har varit ett tufft år för restaurangbranschen. Coronapandemin har gjort att färre äter ute och branschen har påverkats av diverse restriktioner.

Hursit Suleymanoglu är ägare av Selins restaurang på Norra Allégatan i Vansbro. Han säger att pandemin definitivt har påverkat hans restaurang.

– Vi har haft färre kunder, drygt 40 procent färre än vad vi brukar ha. Alla stannar hemma och på helgerna stänger vi tidigare, säger han och fortsätter:

– Det här påverkar oss ekonomiskt, men vi kämpar på och får hoppas att vi klarar oss efter pandemin.

Hursit Suleymanoglu säger att pandemin även har påverkat hans privatekonomi. Han har inte kunnat ta ut lön till sig själv på flera månader.

– I första hand måste jag ge lön till min personal och betala för andra utgifter som restaurangen har. Sedan om det blir någonting över så kan jag ta det, berättar han.

Längre ner på Norra Allégatan ligger klädbutiken Kollektion. De har också haft ett tufft år.

– Det är klart att vi har påverkats av pandemin. Under mars och april påverkades vi dock betydligt mer än vad vi gör nu, säger butiksägaren Jessica Lundahl.

Under året har Kollektion gjort en hel del förändringar för att klara av pandemin.

– Nu bemöter vi våra kunder på ett annat sätt. Vi kan exempelvis köra hem kläderna och vi har även en webbshop, berättar Jessica Lundahl.

En annan butik som drabbats hårt av pandemin är Blommerian på Järnvägsgatan. De har sagt upp personal på grund av uteblivna inkomster.

– Jag har fått säga upp mina anställda och dra ner på kostnader för att ha så låga utgifter som möjligt. Jag tror inte jag är i den värst drabbade branschen, men det har varit tufft, berättar butiksägaren Inga Lemon.

Samtidigt som många butiker kämpar för sin överlevnad så finns det vissa vars ekonomi hittills inte påverkats av pandemin.

– Vi har inte påverkats så mycket av pandemin och vi har haft ungefär lika många kunder som vanligt, säger Birgitta Lises på Vansbro elektriska installation.

En annan butik som snarare fått ett lyft under pandemin är Kox in. De säljer inredning, barnkläder och leksaker. Under sommaren hade de många besökare då fler svenskar semestrade inrikes.

– Det som har varit väldigt bra för vår del är att många har hemestrat i år. I somras var det mycket folk här, då de flesta hittade på saker på hemmaplan i stället för att åka utomlands, säger Jolina Eriksson, butiksbiträde.