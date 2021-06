Så gick det för dalaartisterna på Grammisgalan – Leksell blev kvällens stora vinnare: ”Mycket att ta in”

Victor Leksell var nominerad i fyra kategorier inför årets Grammisgala – nu går han hem med tre priser: årets artist, årets låt och årets album.

– Till en början var jag mest glad för att träffa alla kollegor som har varit inlåsta i ett och ett halvt år. Jag tror att det här kommer att landa i mig när jag kommer hem till Göteborg i morgon, säger han till TT.

Under 2020 släppte Victor Leksell sitt debutalbum “Fånga mig när jag faller" och hitlåten “Svag”, som har gått varm på radiostationer och strömningstjänster.

Stoltast är han, inte helt oväntat, över priset för årets artist.

– Det har varit det största någonsin för mig. Jag har varit på Grammis en gång innan, förra året när jag var nominerad som nykomling – och då förlorade jag. Det har varit ett så konstigt år, jag har fått göra en individuell resa. Jag hade precis vant mig vid att stå på scenen, sedan fick jag inte spela någonting alls, säger han.

"Har varit mörkt"

Trots det tunga pandemiåret berättar Victor Leksell att han börjar se ljuset i tunneln.

– Det är som en dröm. Det har varit mörkt, men i går var första sommardagen och i dag får jag tre priser. Man har suttit hemma och spelat tv-spel och varit inlåst i studion och bara hoppats på att skiten ska gå över. Jag är helt tagen nu.

Han berättar hur han för mer än ett år sedan satt hemma i Göteborg med sina låtskrivarkollegor och drömde om att jobba med artister som Molly Sandén, Tjuvjakt och Newkid.

– Nu vinner jag de här priserna och mina grabbar skriver och producerar för Newkid, de producerade Tjuvjakts senaste låt. Jag är bara högt ovan molnen.

Ane Brun och Ana Diaz tilldelades två Grammisar var, Ane Brun prisades i kategorierna årets kompositör och årets alternativa pop, medan Ana Diaz tog hem statyetter för årets pop och årets textförfattare.

Yasin tilldelas priset för årets hiphop, men närvarade inte själv på galan. Han har tidigare åtalats misstänkt för inblandning i kidnappningen av en annan ung artist, och sitter just nu häktad i väntan på dom.

Grammis svarar: "Olyckligt"

Branschorganisationen Ifpi Sverige, som ligger bakom Grammisgalan, vill inte medverka i en intervju angående juryns val. I stället svarar de i en skriftlig kommentar till TT:

" Vi står fast vid vår åsikt om att vi anser att konstnärliga prestationer måste kunna bedömas separat från eventuella brott personer misstänks för, och att det finns andra institutioner i samhället som är bättre lämpade till att dra dessa rättsliga gränsdragningar", skriver de och fortsätter:

"Vi tycker dock att det är olyckligt att vårens händelser till stor del har tagit fokus från priset och övriga nominerade. Vi har därför under våren haft en diskussion med våra intressenter om hur vi i framtiden ska säkerställa att Grammis lever upp till sitt syfte – att uppmärksamma och premiera de verk som svenska artister, musiker och kreatörer åstadkommit under det gångna året.”

Grammisgalan ägde rum på Södra teatern i Stockholm, utan publik. Programledare var Amie Bramme Sey och Johanna Nordström.

Från Dalarna var Miss Li nominerad i kategorierna årets artist och årets låt, Larz-Kristerz i årets dansband och Mando Diao i årets visa/singer-songwriter.

Fakta: Och vinnaren är...

Årets alternativa pop: Ane Brun – "After the great storm"

Årets soul & r’n’b: Zikai – "Make you mine"

Årets hårdrock och metal: Dark Tranquillity - “Moment”

Årets låt: Victor Leksell - “Svag”

Årets nykomling: Mona Masrour

Årets specialpris: Per Sinding-Larsen

Årets musikvideo: Vedran Rupic – Salvatore Ganacci featuring Sébastien Tellier - “Boycycle”

Årets electro/dans: Off The Meds – “Off The Meds”

Årets producent: Oscar Holter & Martin Sandberg

Årets barnmusik: Britta Persson – “Folk – Dikt och toner om personer”

Årets hiphop: Yasin – “98.01.11” och “More to life”

Årets hållbara artist: Stefan Sundström

Årets pop: Ana Diaz – “Tröst och vatten”

Årets jazz: Amanda Ginsburg – “I det lilla händer det mesta”

Årets rock: Hurula – “Jehova”

Årets klassiska: Jacob Kellermann & Christian Karlsen – “Rodrigo, Coll & Harden: Guitar Works”

Årets visa/singer-songwriter: Iiris Viljanen – “Den lilla havsfrun”

Årets folkmusik: Lena Jonsson Trio – “Stories from the outside”

Årets album: Victor Leksell – “Fånga mig när jag faller”

Årets hederspristagare: Eva Dahlgren

Årets dansband: Martinez – “Bubbelgum”

Årets textförfattare: Ana Diaz – “Tröst och vatten”

Årets kompositör: Ane Brun

Årets artist: Victor Leksell

