Så går LIF vidare efter inställda säsongen – planen för att hinna få hem importspelarna: "Ska ske så snabbt som möjligt"

MER: Leksands slipper negativt kval – klubbens första reaktion efter beskedet: "Blandade känslor

Det blir inget negativt kval för Leksands IF – efter förbundets beslut att ställa in hela kalaset under söndagen.

Den svenska ishockeysäsongen avslutas därmed under historiska former.

För alla.

Samtidigt.

Och nu.

I Leksand samlar man A-laget tidigt under måndagsmorgonen för att på något sätt försöka avsluta säsongen tillsammans.

Samma gäng som om lite drygt två veckor skulle inlett det kvalspel som kastats i papperskorgen.

- Alla spelare och ledare har fått informationen som förbundet gått ut med och vi kommer ha ett möte imorgon (måndag) med laget. Därefter så tar den vanliga processen vid för att kunna avsluta säsongen. Med individuella spelarsamtal, uppföljningar med ledare, läkarteam och fys. Mycket sånt.

– Även fast säsongen tar slut under extraordinära former så måste vi summera ihop alla områden precis som vanligt, säger Leksands GM Thomas Johansson.

Vad händer med de utländska spelarna i och med att Oskarshamn valde att låta sina importer åka hem redan i lördags?

– Det är ju inget snack om den saken. Killarna måste ju hem att det ska ske så snabbt som det bara går.

– Alla vill ju åka hem till sina familjer innan restriktionerna blir värre, fortsätter "Tjomme".

Och vad händer med det sportsliga verksamheten i övrigt?

– Nu handlar mycket om att informera. Fram tills beskedet kom har vi inte haft något att förhålla oss till, men nu vet vi var vi kommer att spela nästa säsong och lite mer vad som händer. Härifrån får vi hantera allt övrigt successivt framåt.

Leksands VD Andreas Hedbom förklarar även han att verksamheten inte tar något direkt avbrott.

Men att det finns fler saker än det sportsliga att ta hänsyn till just nu.

– Vi måste sätta igång med planeringen av nästa säsong och se vad hela den här grejen (corona) kan få för effekt för oss, alltså hela omvärldssituationen, och hur det kommer att påverka oss som förening. Det måste vi sätta oss ned med och titta på i lugn och ro, ordentligt.

– Det kommer vara speciella tider för oss framöver, säger Hedbom till Sporten.

Det är med andra svårt att lämna några svar som sträcker sig längre än de närmsta dagarna.

Men än att säsongen är över står klart – till följd av ett pandemiutbrott vars konsekvenser på samhället vi nog ännu inte sett slutet på.

– Jag tycker det är extremt viktigt att ta ett högt perspektiv på det läget vi befinner oss i. Jag menar länder stänger gränser och sätter befolkningar i karantän. Människors hälsa står på spel och vi kommer fortsatt att förhålla oss till det, avslutar Hedbom.