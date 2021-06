Så blir midsommarvädret i Dalarna: "Ett område där det kan svänga rejält"

På fredag är det midsommarafton. Av prognoserna att döma ser vädret osäkert ut runt om i Dalarnas län, med temperaturer mellan 17 och 24 grader.

– Midsommarafton kommer starta med soligt väder, men skurar och moln kommer in under dagen. Det kommer in en kallfront från nordväst, men det är lite oklart hur långt söder ut den tar sig, säger Maria.

Om det är värme man söker under midsommarhelgen så är valet solklart var man ska hålla till.

– Ju längre söder ut i länet man kommer, desto större är chansen för sol, värme och uppehåll, fortsätter Maria.

– På det stora hela kan man säga såhär; störst chans för sol är det i Hedemora, Avesta och Ludvika. Längre norr ut, i Orsa, Älvdalen och Mora, är chansen för regn betydligt större.

Trots att det endast är några enstaka dagar kvar tills midsommarhelgen är här så är prognosen inte självklar.

– Dalarna är ett område där det kan svänga rejält, och midsommarvädret är alltid osäkert, så även i år.

Hittills under juni månad har vädret svängt kraftigt i länet. Regn och rusk har blandats med sol och värme.

– Dalarna har varit i ett gränssnitt mellan det varma och kalla. Det har gjort att det har blivit en del kraftiga skurar och åskoväder. Man kan säga att lågtrycken och högtrycken har stångats mot varandra, avslutar Maria Augutis.