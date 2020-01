Så blir kulturpristagarnas nya säsong – hela programmet här

– Vi blev ju tokglada, man tror inte att sådant kan inträffa, även om det inte är därför vi håller på, säger Stig Meiton.

Föreningen har funnits i tio år och jobbar hårt för att hålla Faluns fana uppe som lokal metropol för folk- och världsmusik.

– Det var lite tomt när vi drog igång, en efter en hade de tidigare aktörerna ramlat bort. Men det finns en kunnig och aktiv publik, säger Ann Sjödén.

Falufolk musik & dans har lyckats hålla verksamhet och kontinuitet igång. Strategin är enkel – de förlitar sig inte bara på styrelsens engagemang och arbete. Den som vill bidra kan arbeta med sitt särskilda intresse och ansvaret är fördelat på olika arbetsgrupper. Denna arbetsordning bidrar till långsiktighet och att ingen bränner ut sig.

– En av motiveringarna till priset var att vi inte är någon dagslända, säger Alf Tangnäs.

Föreningen har en rad samarbetet som bidrar till helheten. Ett är med musikkonservatoriet, vars elever ofta ställer upp som husband. Ofta återkommer gamla elever för att spela senare i karriären.

– Som den första kvällen på folkmusikkaféerna, då spelar Northern resonance, med tidigare falubon Anna Ekborg, säger Ann Sjödén.

Den röda tråden i föreningen är just kaféerna på Geschwornergården, då det brukar vara kortkurs och konsert med dans. Geschwornergården får nya ägare inom kort, men de hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

– Det är ett uppskattat format, med hela huset tillgängligt för jam. Det är väldigt öppet, säger Alf Tangnäs.

En annan viktig verksamhet är barnföreställningarna, som hålls på Gamla Elverket. Det är också där de flesta konserter hålls. Vissa konserter äger rum på Nybrokyrkan eller Magasinet. På Magasinet blir det skivsläpp med falubon Ian Carr.

– Vad som är kul med det är att det är ett samarbete med både Magasinet och föreningen Kulturstöten. Det är första gången Ian Carr spelar med sitt band hemma i Falun, de är mest ute i övriga världen och spelar, säger Stig Meiton.

Sist men inte minst lockar de irländska eftermiddagsträffarna på krogen Dublin mycket folk.

– Det är vårt fel att de bytte namn till Dublin, det är så populärt. Vill man få plats måste man boka bord numera, säger Alf Tangnäs.

Falufolk musik & dans – här är hela vårprogrammet

31/1 Folkmusikcafé: Northern Resonance

8/2 Irländsk session

18/2 Konsert: Duo West/Rydvall (Nybrokyrkan)

20/2 Konsert: Ian Carr & The Various Artists (Magasinet)

22/2 Barnföreställning: Historien om en sång (Anna Möller och Sofia Berg Böhm)

28/2 Folkmusikcafé: Elvings spelmanskapell

29/2 Danskurs: Finnskogspols & Jössehärspols (Aspeboda bygdegård)

29/2 Danskväll: Boda mollkapell & Leontines (Aspeboda bygdegård)

8/3 Konsert: Fränder (Sverige/Estland) och Sutari (Polen)

21/3 Irländsk session

27/3 Folkmusikcafé: Breda Gatan (Kjell-Erik Eriksson, Emma Härdelin, Johanna Bölja och Ola Hertzberg)

28/3 Barnföreställning: Kom, kom igen! (Susanne Lind och Marco Rios)

18/4 Irländsk session

24/4 Folkmusikcafé: When we do Bingsjö (Erika Frisell, JOn Holmén, Emma Reid och Bridget Marsden).

9/5 Irländsk session

Fotnot: Barnföreställningar och konserter sker på Gamla Elverket, där inget annat anges. Irländska sessions hålls på Dublin och folkmusikkaféer på Geschwornergården.