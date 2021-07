Så blev premiären för drop-in vaccineringen i Falun: ”Jättesmidigt”

Strax efter öppningen vid 09.00 är det inte särskilt många som står i kön för drop-in vaccinering utanför Kulturhuset i Falun.

På gräsmattan utanför sitter däremot 37 arbetare från Thailand. De har bokat tid, och får gå in till vaccineringen i mindre grupper.

– Det är människor som vistas en längre tid i Dalarna. De jobbar med skogsbolagen, som i samverkan med regionen har gett dem möjlighet att vaccinera sig, berättar Jörgen Malmberg som är projektledare för vaccinationskampanjen hos Doktor.se.

Drop-in tälten är uppsatta bredvid den vanliga vaccineringen med tidsbokning. Förbipasserande stannar upp och tittar lite, men många promenerar vidare. Ett mindre antal väljer att ställa sig i kön.

– Det är superbra och smidigt att de har börjat med drop-in. Särskilt för oss som har lite svårt för att boka en specifik tid, säger Maja Ring och Jacob Nelson som köar utanför.

– Jag tänkte boka en tid online, men sedan såg jag att det fanns drop-in. Det passade mig mycket bättre, säger Gunnar Andersson som precis varit inne och fått sin spruta.

Enligt Jörgen Malmberg har ett 15-tal personer vaccinerats på 40 minuter sedan drop-in mottagningen öppnade. Och då har ungdomarna inte ens vaknat än, tror han.

– Om alla mottagningar tar in 15 personer i timmen så har vi nått ett antal vi inte kunnat nå tidigare. Om vi bara vaccinerar 20 personer per dag, på alla fem mottagningar i Dalarna, så har vi ändå vaccinerat 100 extra per dag, säger Jörgen Malmberg.

Han har sett att personer som av språkliga, kulturella eller tekniska skäl inte kunnat boka vaccinering online i stället har dykt upp på drop-in under förmiddagen.

– Men det funkar också bättre för personer som inte lever efter några speciella tider, som är mer spontana. Det ska bli intressant att se hur flödet ser ut i eftermiddag och i kväll, säger han.