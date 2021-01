Runnberg möter: Kullan Malin Strid (L) bevakar januariavtalet i Rosenbad - "Äntligen är värnskatten borta"

Hur började ditt politiska intresse?

- Det var valet 1985 och jag var 14 år. Jag är en av de där som lade valmanifesten bredvid varandra och valde det bästa inför skolvalet på Lorensberga. Mona Sahlin har sagt att hon "gick med i Olof Palme". För mig var det nog så att jag gick med i Bengt Westerberg.

- Jag var fullt upptagen med att spela teater och vara verksam i Musikkårens ungdomsorkester, men på tisdagskvällarna hade jag tid och då drog vi igång en FPU-klubb.

- Det blev många besök på redaktionerna hos BP och LT med debattartiklar de där åren. Ja, och sedan började jag jobba åt LUF, som det bytte namn till, 1991. Jag har arbetat som ledarskribent på Nerikes Allehanda, Liberala nyhetsbyrån och Göteborgs-Posten.

- Jag kom till partiledaren Lars Leijonborgs stab strax innan valet 2002 när L låg ungefär likadant till i väljarstöd som nu. Så jag är luttrad.

Vad arbetade du med under alliansåren?

- Jag följde med Leijonborg som politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet och det var jag även åt statsrådet Tobias Krantz. Vid regeringsombildningen 2010 var jag arbetslös en tid. Men sedan kom jag till alliansens samordningskansli som man kan säga leddes av Fredrik Reinfeldts statssekreterare Mikael Sandström (M). Vid valförlusten 2014 blev jag utredare.

Vad minns du av regeringsbildningen som ledde fram till januariavtalet 2019?

- Jag minns alla dessa möten och presskonferenser.

Vad tyckte du om januariavtalet när du läste det första gången?

- Jag lade vårt valmanifest bredvid och såg att vi hade fått med väldigt mycket. Det fanns många konstruktiva formuleringar ,klara besked om vad regeringen skulle göra och när.

Vad ser du som de stora L-framgångarna?

- Värnskatten är ju borta nu. En stor sak för oss och bra för statens ekonomi. Sett till mina politikområden går det ju åt rätt håll med LSS och personlig assistans. Och äntligen ska en ordentlig utredning av ett förstatligande av skolan bli av.

- Sedan händer det ju en hel del utan att det hålls några presskonferenser om det, men det kan jag inte berätta om.

Jo.

- Nej.

Hade du efter valet valt att stödja Kristersson eller Löfven om du fått bestämma?

- Utifrån min roll kan jag inte svara på det.

Jo.

- Så här då: Valet stod ju mellan två svaga minoritetsregeringar i båda alternativen. Jag längtar tillbaka till allianstiden, särskilt 2006-2010 när vi hade egen majoritet. Men det parlamentariska läget är mycket annorlunda nu än det var efter både 2006 och 2010 och det ser ut att bli så även i framtiden. Då måste man vara beredd att pröva nya vägar.

Diplomatiskt svar. Är det januariavtalet som länge tryckt ned L på nivån för folköl?

- Jag vet att många säger det och vi visste att det skulle bli en reaktion när vi skrev på, att även många internt vid tillfället tyckte att det var en dålig idé. Samtidigt hade det också blivit stort missnöje om vi hade gått åt andra hållet. Strax därefter avgick Jan Björklund. Hela den här tiden bidrog till en känsla av osäkerhet hos väljarna där de frågade sig vad partiet är och vart det vill.

Ser du det som möjligt för de borgerliga partierna att uppträda som Allians för Sverige igen?

- Jag har svårt att se den solklara glöden som den formerande tidens partiledare visade upp. Det är inte Reinfeldt, Leijonborg, Olofsson och Hägglund som leder allianspartierna. Inget av partierna är detsamma nu som då.

- Jag som är en konstitutionell nörd och älskar parlamentarismen tycker att det är i grunden sunt att riksdagen återtagit sin roll som den mest betydelsefulla arenan igen. Nu kan enskilda ledamöter få genomslag för riksdagsmotioner, om de lyckas få andra att göra gemensam sak med dem. Riksdagen är inte det transportkompani som den riskerar att bli för en majoritetsregering.

När klev L in på Rosenbad och varför?

- Det dröjde till augusti 2019 och vi är fem stycken. Tydligen var det väldigt viktigt för C att deras tjänstemän sitter kvar på partikansliet. Vi i L ser det annorlunda.

Har det att göra med att C minns vilken kamp Maud Olofsson förde för att tvätta bort stämpeln som S samarbetsparti?

- Jag vet inte exakt. Men det är en viktig symbolisk handling för C. Vi arbetar naturligtvis nära varandra utan att fysiskt sitta i samma korridorer.

Hur arbetar ni?

- Just nu är det så klart otroligt många skype-möten. När man läser januariavtalet närmare ser man att en del punkter är formulerade så att det finns tio delmoment. På andra ställen finns en enda mening som grund för en hel regeringsproposition. Man ser också kompromissformuleringar som är öppna för tolkning. Och då argumenterar vi så klart för att man ska tolka saker så liberalt som möjligt.

Är sossarna snälla mot dig?

- Jag tänker inte i de termerna. Det här är mitt jobb. Ibland är det tuffa förhandlingar, men jag tycker alltid de är konstruktiva. Det är en fördel att många socialdemokrater är förtrogna med den fackliga traditionen. Man argumenterar, preciserar vad som kan vara oacceptabelt för parterna, men när man tagit i hand är det det som gäller.

Inget fulspel då?

- Nej, det har jag inte sett. Det är raka och hårda puckar och tuffa, men rena tag.

Har du upplevt att C och L blivit bortkollrade i någon fråga?

- Nej, det tycker jag inte. Däremot är det ju så att några av de 73 punkterna skrevs utifrån vad som gällde då och nu finns inte förutsättningarna alltid på plats längre. Ta det här med höghastighetstågen där det står att ”Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas”. Men tre av de partierna är inte med i januariavtalet och vi kan förstås inte tvinga dem att förhandla om någonting.

Förbättringen av Las verkar ha gått så där, trots att LO godkände januariavtalet.

- Ibland frågade man sig om LO hade glömt bort det, ja. När det gäller arbetsrätten fanns det förstås ingen formulering som tog hänsyn till att två av tre parter skulle bli överens. Då blir det en tolkning om utredningen eller denna partsöverenskommelse ska gälla. Om kritieriet för "bibehållen balans mellan parterna" är uppfyllt eller inte är något som ligger i betraktarens öga.

Ser du en risk för att januariavtalet spricker och att L lämnar det innan valet?

- Nej, inte mer nu än tidigare i så fall. Det är viktigt att punkterna alltid leder till ett pågående arbete och att vi inte tappar fart. Gången var ju den att först tillsatte vi en massa utredningar och skrev direktiv till dem. Då kan man knuffa konflikter framför sig genom att låta utredningen titta på flera aspekter. Sedan kommer ett stort arbete när det ska bli lag av dem. Då måste man avgöra de där konflikterna, och då kan det bli tuffa förhandlingar. Stora sådana processer är igång, som vi inte kan gå ut med.

- Jag har sett att L-företrädare vill att vi ska lämna januariavtalet. Det är inte så konstigt, det var ju ungefär en tredjedel som var emot när mitt parti röstade om vi skulle vara med. Jag vet inte om de är fler idag eller om de hörs mer. Och för alla fyra partierna gäller att man tappar som trovärdig avtalspart efter 2022 om man inte håller avtalet 2018-2022.

Hur ska L växa och klara riksdagsspärren?

- Att ändra på sig och försöka bli ett annat parti än det vi är för att tilltala väljarna tror jag är dömt att misslyckas. Alla som är ute och säger så i debatten föreslår dessutom saker som sammanfaller med deras egen agenda. Däremot är det förstås möjligt att betona och lyfta fram våra klassiska frågor på ett tydligare sätt.

- Jag hoppas ju på en offensiv inom sociala frågor, som sjukvård, äldrepolitik och politik för funktionshindrade. Vårt program Förortslyftet blev i stor utsträckning regeringens politik och där kan vi lyfta att det är en frihetsreform när andras politik för de socialt utsatta områdena mest tycks betona att kontrollen av problemen ska öka där. Det vore också klokt att framhålla vår teknikoptimism som klimatfrågans lösning när så många andra antingen förnekar problemen eller vill backa in i framtiden.

Det är måhända så att L inte behövs alls?

- Jag håller med om att ideologins framgång är viktigare än den partipolitiska lyckan. Men L behövs för att det inte är något intresseparti.

Du menar att C ibland beskrivs som Almega och LRF:s politiska gren?

- Haha. Jag är i grunden glad åt den resa som C har gjort, L kan ju inte rimligen betrakta det som ett problem att andra partier blir mer som vi. Men vi är ändå bäst på liberalismen.

- Det märks ibland att C är ett intresseparti som inte riktigt bottnar ideologiskt. I landsbygdspolitiken till exempel.

- Och jag är säker på att L:s planer på att elektrifiera vägtransporterna skulle falla mycket väl ut för tillväxten i hela de delar av landet där tillverkningsindustrin är stor och viktig, som i Dalarna.

Det finns ju inte en enda liberalpartist i riksdagen bosatt norr om Uppsala. Är det inte ett problem att L tycks så dåliga på just landsbygden?

- Jag anser att just L:s generella politik skulle innebär ett riktigt lyft för landsbygden och många mindre städer. Ta våra förslag om att förstatliga skolan - det är alldeles för stora skillnader mellan skolor och tufft för kommuner utan stor egen skattekraft. Vårt förortslyft träffar brett och leder till ett lyft för stadsdelar med problem, som dem i Borlänge och Ludvika.

Ibland hör man att C och L borde gå ihop. C verkar ha mycket trevligare och dessutom godare mat när de träffas i partiet.

- Vi är ökända för våra långa ideologiska diskussioner med torra kakor till medan C äter smörgåstårta, haha. Många är nöjda i C för det går bra för C, medan det i L handlar mer om talesättet att "hästarna bits när krubban är tom".

- Det är klart att partistrukturen som den kommit att se ut med fyra borgerliga partier inte är optimal ur väljarnas perspektiv. Jag vet att när det fanns planer på 1970-talet om att slå ihop C och FP så menade man att det skulle bli jättebra med FP:s politik och C:s partiorganisation.

- Men tänk om vi får C:s politik och FP:s partiorganisation? Vi får nog kämpa på var för sig.