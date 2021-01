Runnberg möter: "Jag är helt säker på att S i Borlänge inför valfrihet i äldreomsorgen", säger Örjes (C)

Hur kom det sig att du blev politiskt aktiv?

- Jag kom in via föreningslivet, inte via centerpartiets ungdomsförbund. Jag var med i "Vi unga" och vi var noga med att vara obundna.

Men hur obundna är "Vi unga", egentligen?

- Förbundet bildades av C en gång i tiden. "Vi unga" tillvaratar ungas samhällsengagemang. Vi höll till i skolans matsal i Norr Amsberg. Mitt första uppdrag var när jag blev ersättare i kulturnämnden som 19-åring.

Jag misstänker ju att det blev C från början eftersom din pappa Åke (C) länge var oppositionsråd i Borlänge?

- Jag gjorde inget politiskt fadersuppror; det stämmer. Pappa lärde mig vikten av ett levande föreningsliv och av att engagera sig. C är ett folkrörelseparti. 1998 kom jag in i landstingsfullmäktige genom att jag blev kryssades förbi några äldre partikollegor.

Vad brinner du för politiskt?

- Jag började som kulturpolitiker och sedan kom det här med sociala frågor. Att motverka social utslagning har alltid varit viktigt för mig. Nu är jag ordförande i Borlänge kommuns hållbarhetsutskott. Just nu skulle jag säga att mitt fokus är på att öka Borlängebornas valfrihet i äldreomsorgen, att näringslivsperspektivet ska komma in i hela den kommunala processen samt att Borlänge kommuns dialog med medborgarna ska bli bättre överlag.

Vad minns du från bildandet av majoriteten med S, C, L, Ofa och MP efter valet 2018?

- Vi gick ganska snabbt in på hur partierna skulle arbeta i med samordning och samarbete. Vi gick igenom arbetsformerna nämnd för nämnd. Alla fem majoritetspartier såg att någon annan majoritetskonstellation inte var möjlig, så vi behövde kliva fram och ta ansvaret.

- För oss i C var det helt avgörande att vi fick löfte om att Borlänge kommun skulle införa valfrihet i äldreomsorgen innan nästa val.

Men blir det så? Utredningsdirektivet ser magert ut.

- Löftet finns kvar och kommer att infrias. Vi vet inte exakt var utredningen landar, men det kan bli valfrihet inom hemtjänsten och eller på något äldreboende.

Du verkar säker på din sak.

- Jag är helt säker, ja. Andra utförare än Borlänge kommun kommer att komma in i äldreomsorgen. Så kommer det att bli.

Hur har samarbetet fungerat hittills denna mandatperiod?

- Jag är nöjd med hur det har fungerat. Visst finns det olika läger i den här formeringen men internt i gruppen är det högt i tak och bra samtal. Det som gått förlorat på grund av att vi ställt om för att hantera coronautbrottet är ju den politiska processen som ska leda till ökad valfrihet i Borlänge kommun.

- Men jag kan tycka att den allmänna politiska debatten ändå blir för intern. Det finns en stark tradition i Borlänge att jobba partiinternt med frågor. Vi har olika ideal och ser annorlunda på det politiska ledarskapet. Jag och C vill att det ska vara stor öppenhet och ordentligt med information till allmänheten.

Du är ordförande i Brottsförebyggande rådet. 2020 var ett hemskt år med brottsligheten i Borlänge kommun.

- Ja, det är en jätteviktig uppgift. Vi måste jobba långsiktigt och jag har varit jättefrustrerad över hur det sett ut 2020. Vi gick över till rött läge efter några allvarliga brott. Det innebar att vi såg att ordinarie arbetssätt hos kommunen och polisen inte skulle räcka till. Vi har ett samarbetsorgan för att utbyta information och planera - EST (effektiv samordning för trygghet).

Jag har tidigare pekat ut Borlänges kriminalitet som en nyckelfråga i valet 2022.

- Jajaja, det kommer den att bli. Det som har skett är något att verkligen ta på allvar. Från kommunens sida måste vi absolut reflektera över det här och se vad som leder till säkerhet och trygghet. Säkerheten är inte låg i Borlänge, men vi måste hantera oron i sig.

Vad är C:s recept för att få bort Borlänge från listan med kommuner som har socialt utsatta stadsdelar?

- Det är många saker som behöver göras. Det finns många kloka personer på Tjärna Ängar som kan bli en bro till framtiden och särskilt viktiga är dem i den andra generationen. Vi kan bygga på dem.

- Det gäller att inte fler smågrabbar dras in i kriminalitet. Vi kan satsa på att lärarna ska orka, trots svåra förutsättningar, att föreningar och fritidsledare får de resurser som behövs för att möta situationen.

- Kommunen ska hjälpa till att skapa hopp och ge unga självförtroende så att inte någon tror att möjligheten till framgång är bäst i att sälja knark. I detta måste vi ha med oss människorna som bor där.

- Det handlar om ett helt förhållningssätt. En bra utbildning är grunden; att barnen klarar skolan och kan gå vidare till arbeten. Sedan måste vi också göra upp med en gammaldags uppfostran som påminner om hur vi såg på flickor i Sverige för 100 år sedan.

- Vi ska ge föräldrastöd, ha höga förväntningar på skolresultaten och försöka tackla den smygrasism som finns bland arbetsgivarna som inte ger vissa unga människor chansen.

- Det är ju bara att titta i kommentarsfälten på Facebook i de här ämnena så ser man vilken utbredd rasism som finns. Jag blir mörkrädd när jag ser hur en del uttrycker sig. Det finns en utbredd önskan att misskreditera media och beslutsfattare på det här området.

Polisen har wobblat hit och dit i offentligheten vad gäller antalet poliser som ska jobba dedikerat mot kommunens riskområde.

- Jag ser det som en rekryteringsfråga. Jag litar helt på att polisen kommer att inrätta så många tjänster till detta som polisen utlovat. Det ska bli på det sättet, helt enkelt.

C trycker hårt på att Borlänge kommuns näringspolitik ska bli bättre. Varför då?

- Det är själva grundsynen som är otillfredsställande. Många i Borlänge verkar inte förstå att näringslivet lägger grunden för välfärden. Det är uppenbart att det företagens behov måste synas mer i den näringslivsstrategi som ska tas fram.

Kommunen har inte ett tillräckligt lyssnande förhållningssätt idag. Dialogen med näringslivet måste bli mycket bättre och kommunen kan agera smidigare i tillsynsdelen av verksamheten. Där är den så kallade Rättviksmodellen något vi kan titta närmare på. Självklart ska Borlänge nå en bättre näringslivsrankning framöver.

Hur skulle du beskriva det politiska landskapet i Borlänge just nu?

- Kommunpolitik handlar ju mycket om att hantera praktiska frågor i en kommunal "apparat". Det som skiljer är ju synen på människan, på företag och det offentligas roll utifrån det. Kommunpolitik handlar mycket om att ha med logik när man diskuterar och ta ställning till fakta.

- Jag noterade förstås att M lade olagliga förslag om "utvisningar" från kommunen häromåret. Jag vet inte om det var ett strategiskt beslut eller om det berodde på okunskap.

Vad ser du framför dig när det gäller valrörelsen 2022 i Borlänge kommun? Kan de borgerliga partierna uppträda som en samlad allians igen?

- Nej, det har jag svårt att se. Det har vi inte gjort sedan 2014, när vi lade en gemensam budget senast. Vi kommer att ha egna budgetalternativ 2022. Centerpartiet kommer inte att lämna något förhandsbesked om vilken kommunstyrelseordförande vi förordar efter valet, utan går fram som egen politisk kraft och siktar på att få igenom så mycket centerpolitik som möjligt.

Kan du tänka dig en ordning som den i Falun, där C ingår i den styrande minoriteten, men kan röstas ned om SD och vänsterpartierna röstar lika?

- Ja, jag tycker att C i Falun visat ett fantastiskt ledarskap i en svår parlamentarisk situation. Jag har svårt att se att vi i C i Borlänge skulle kunna hamna i en situation där vi bygger en majoritet på någon sorts samarbete med SD, även indirekt. Vi har helt enkelt för olika syn på exempelvis integrationen.