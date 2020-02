RÖSTA: Grym rock, magiska toner eller häftigaste uppträdandet – här kan du rösta fram årets liveupplevelse i Dalarna

Den 4 april är det dags för Dalecarlia Music Awards, galan som hyllar och utser det bästa inom Dalarnas musikliv under året som gått. De nominerade och vinnarna utses i de flesta kategorier av en jury. Men i kategorin Årets liveupplevelse är det precis som tidigare år DT:s läsare som utser vinnarna.

Efter att juryn utsett de fem nominerade utifrån det öppna nomineringsförfarandet får DT:S läsare vara med och bestämma vem som skapat den bästa liveupplevelsen i Dalarna under år 2019.

Det är julshowen A Country Rockin' Christmas med Martin Riverfield & The Wheels Of Fortune och Stiko Per Larsson på Dalasalen i Falun, åttamannabandet Brothers Of Metals spelning på Sabaton Open Air i augusti, gratiskonserten Dalasinfoniettan i det gröna, utomhuskonserten i Borlänge, konserten GAMER – mäktiga körer och episka teman från legendariska TV-spel som var i höstas i Gustafs kyrka och rockkonserten i Dalhalla med Mando Diao, The Hives och The Sounds i augusti.

Röstningen avslutas den 12 mars och den 4 april utses vinnaren på Dalecarlia Music Awards på Fryshuset i Borlänge.