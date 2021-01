Rösta fram Årets insats i Dalarnas musikliv 2020

Kategorin Årets liveupplevelse har sedan Dalecarlia Music Awards för första gången ägde rum varit en kategori som dt.se:s läsare fått rösta fram en vinnare i.

Efter som 2020 var ett lite speciellt år vad gäller liveframträdande så har kategorin inför denna gala döpts om till Årets Insats. Priset tilldelas någon/några/något som gjort betydande insatser för musiklivet i Dalarna under året.

Juryn har tagit fram fem nominerade utifrån tidningens läsares förslag. Dessa är:

– #folkporträtt / #folkkursonline / #digistämman

Folkmusikens Hus och Studieförbundet Bilda har haft flera olika digitala projekt för att porträttera, utbilda och musicera folkmusik genom digitala lösningar.

– Er röst i hatten – Live från mitt hörn

Stiko Per Larssons digitala konserter som han vecka efter vecka genomfört från sin studion i Insjön.

– Rockbonden i Näckenbäck

Amanda Bergman och Petter Winnberg som på sin gård i By under den speciella sommaren bjöd in till intima spelningar i den lilla ladan.

– P-Floyd – Streamingkonsert från Bjärmnäs

Tributebandet P-Floyds streamade konsert som ägde rum en vacker sommardag vid Bjärmnäs i Runn med tusentals tittare över hela världen.

– Säg det med en sång

Vissångaren Johan Erikssons projekt ”Säg det med en sång” där publiken genom hans ”sångogram” har kunnat skicka personliga musikaliska hälsningar genom Johan.

Rösta på din kandidat här:

Röstningen pågår från den 18 januari till den 31 januari.

Vinnaren presenteras på Dalecarlia Music Awards som äger rum den 24 mars 2021.