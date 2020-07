"Rosen" tillbaka – i Antonssons huvudskydd: "Varit en otroligt jobbig tid"

Det har snart gått tre månader sedan smällen som sänkte Peter Rosendal.

I full fart rusade han ut ur sitt mål – och fick lagkamraten Seth Kanteh Hellbergs knä i tinningen. Efter tillsyn ställde han sig upp och körde vidare – som om ingenting hade hänt.

– Jag tränade på 20 minuter och kände ingenting, berättar Rosendal.

Väl hemma kom hjärnskakningssymptomen och han ordinerades vila, men var snart tillbaka.

– Jag hade inga symptom och då får man ju börja (hjärn)trappan. Vi följde den och sedan fick jag ett litet bakslag när jag klev på lite tuffare träning och sedan så körde vi trappan igen och då funkade det och jag var med i full träning och vi körde internmatcher.

Man skulle in och hämta mjölk i köket och man kom inte ens ihåg vad man skulle in och hämta.

Sedan började mardrömmen.

– Jag har gått i ett vakuum. Det är svårt att beskriva, men man vet inte vad som är bra och dåligt liksom, utan man är som i en ballong och du vet inte. Det är bara huvudvärk så fort man fokuserar och minnesförluster. Man skulle in och hämta mjölk i köket och man kom inte ens ihåg vad man skulle in och hämta. Så det har varit en otroligt jobbig tid.

Peter Rosendal märkte hur små saker helt slutade att fungera.

– Kroppen ville en sak, men huvudet ville något annat. Jag reagerade inte på vissa saker, grepp och sådana saker, det funkade bara inte. Först började man tänka att man bara var nedtränad och så körde man på, men sedan började jag märka att det var något som var riktigt skumt och då visade det sig att hjärnskakningen var tillbaka. Så det har varit en väldigt tung period, den tyngsta i min karriär.

Mitt under hans egen rehabilitering drabbades också lagkamraten Pontus Hindrikes för snart tre veckor sedan av en hjärnskakning.

Hindrikes har fortfarande inte återkommit i träning.

– "Hinken" var väl bara en nick vad jag förstår, från en lagkamrat som träffade. Men jag fick ju Seths knä i full fart när jag kom ut i full fart och det var någon läkare som sade och jämförde lite med hockeyn där de har en specialdesignad hjälm som ska lindra och kunna skydda vissa delar av smällarna, men här är det knä rakt mot tinning. I efterhand när man börjar tänka så är det några enorma krafter som har träffat skallen och att man kanske borde ha tänkt efter mer, säger Rosendal.

Du skulle helt enkelt inte ha gått tillbaka i träning och kört 20 minuter till?

– Egentligen. Men när man inte känner någonting och så är man inne i stridens hetta och man kollar lite smågrejer med motoriken och så, att det funkar. Då kör man på.

Familjerna har varit bidragande till att man har krigat sig ur det här.

För att komma tillbaka har han tvingats hålla sig borta från skärmar och mest ägnat sig åt enklare trädgårsarbete.

– Det är tur man har haft familjen därhemma med sambon och lilltjejen som har stöttat en i det här och familjerna har varit bidragande till att man har krigat sig ur det här.

Under veckan har Peter Rosendal varit tillbaka i full träning igen.

– Peppar, peppar har det känts bra. Det har varit en tuff period, men personligen ska jag komma bara starkare ur det, konstaterar han.

Men du blåser inte faran över än låter det som.

– Nej, man vet ju inte. Sist kändes det jättebra och sedan helt plötsligt var det tillbaka. Men nu har jag vilat så pass länge, så förhoppningsvis är det över nu och nu är jag i full träning så det är bara att köra på.

För säkerhets skulle har han den här veckan tränat med huvudskydd.

Och inte vilket som helst.

Bjarni Mark Antonssons.

– Mitt har inte kommit. Det är någon beställning från USA tror jag. Så den har inte dykt upp än.

Men det kommer vara ett likadant eller?

– Ja, något liknande.

Det handlar dels om ett fysiskt skydd, men det finns också en mental aspekt på det.

– Jag har pratat med några målvakter som har haft hjälm i många år och de sadatt innan de satte på sig hjälm så var de rädda. Det är ingenting jag har känt av för jag körde ju lite lätt utan hjälm och sådär, men det är många som känner att de rycker undan huvudet för att de tänker på skadan.

Men varför inte hel hjälm då?

– Nej, men du har ju någonting som sitter här (pekar under hakan), som sitter under lite och jag har hört att många blir irriterade på att det sitter och skaver lite. Men så länge den sitter fast är det lugnt och de ska ju vara formade så pass bra och jag har inte märkt att den har ramlat av nu i träning så jag tycker att den funkar, för det är ju tinningen och pannan och bakhuvudet man vill skydda. Uppe på hjässan är kanske inte prio. Jag tror att Cech opererade in några hjärnplattor eller något sådant där (som gjorde att han var tvungen att ha hjälm).

Men den där får du låna av Bjarni så länge du vill då?

– Jag vet inte. Jag har inte pratat med honom nu eftersom han är borta. Men jag tror inte att det är några problem.

Peter Rosendal har i alla fall lärt sig en läxa den hårda vägen.

– Man har bara en skalle och man lär skydda den. Och nu är det min tur att använda den, så det är bara att gilla läget.

Är det något ni pratar om i laget, att fler ska börja använda det?

– Nej, det är det väl inte. Folk är rädda om sin frisyr, så det blir nog inget tror jag... Så jag får väl köra en Carlos (Garcia)-frisyr här och raka av mig kanske.