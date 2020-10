Röda siffror, satsning på skolan men stopp för renovering av äldreboende i coronapräglad budget: "Lite roligare brukar vi väl vara va?"

Tidigare i höstas la förvaltningen i Leksands kommun fram sitt förslag till budget för den kommande treårsperioden.

I förslaget budgeterade man med ett underskott på 12,4 miljoner kronor 2021, detta då man – med bakgrund av den pågående pandemin – inte vill göra några ytterligare besparingar utöver 63-punktslistan 2021, trots ansträngd ekonomi.

– Vi behöver konsolidera oss och se till att verksamheten rullar på, sedan får vi se vad vi behöver vidta för åtgärder de kommande åren, sa kommunchef Göran Wigert i en intervju i september.

En av anledningarna till att man tycker sig kunna "sitta lugnt i båten" är kommunens så kallade resultatutjämningsreserv.

– Anledningen till att vi kan göra det är att vi har de här 60 miljonerna avsatta som vi nu kan använda för att täcka förväntat underskott 2021.

När det vid måndagens kommunstyrelse var dags för Alliansen i Leksand att komma med sitt förslag för nästkommande år var det ungefär samma budskap som lades fram.

– Den präglas av pandemin. Det är ett omställningsår, ett mellanår där vi mycket förlänger den budget som är, sammanfattade Ulrika Liljeberg (C) när hon presenterade budgetförslaget tillsammans med Mats Stenmark (M), Per Florén (L) och Per Wiman (KD).

De säger, precis som förvaltningen, att de inte vill se ytterligare besparingar – något som gör att även deras förslag har röda siffror.

– Vi lägger nu en budget som har tolv miljoner i underskott. Men vi har goda år bakom oss och i och med att vi har 60 miljoner i den här resultatutjämningsreserven så får vi föreslå ett minus, annars får man inte det, fortsätter Ulrika Liljeberg (C).

– Och det tror vi är bra för verksamheterna, för medarbetarna och för medborgarna att – vi inte behöver dra i handbromsen.

Dock föreslår de att "volymjusteringar" görs utifrån antalet barn, elever och äldre i kommunens verksamheter för att identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans för kommande år.

– I både förskolan, grundskolan och äldreomsorgen går ju årskullarnas storlek upp och ner, Jag tror att det kan skilja kanske 20-30 barn på några års sikt och då är det klart att det kan hända att klassrum blir tomma, eller att det måste fyllas ett nytt klassrum, vilket då måste återspeglas i hur mycket de får, säger Ulrika Liljeberg.

– Det är en anpassning mer än en besparing, även fast för någon blir det säkert att de får mindre, fortsätter hon men konstaterar samtidigt att de ju då – "förhoppningsvis" – även får färre barn eller äldre.

Det finns dock inga konkreta planer på att i närtid varken lägga ned eller bygga ut vad gäller de verksamheterna.

– Inte kortsiktigt på det sättet.

De berättar att Alliansen prioriterar 14 miljoner kronor under åren 2021-2024 för investeringar inom grundskolan, främst syftande till en bättre arbetsmiljö.

Och just grundskolan är även ett av de fem särskilda fokusområden som de föreslår att kommunstyrelsen ska ha under 2021. Där handlar det dock inte om mer pengar.

– Vi lägger nästan en miljard på i stort sett bara välfärd i Leksands kommun och det vi ser att är vi behöver ha kunskap, på ett nytt sätt, hur vi använder de pengarna, säger Ulrika Liljeberg.

– All utveckling sker genom nya pengar men man måste även titta på vilka pengar vi faktiskt har. Och då har vi pratat om till exempel LSS, miljöfrågorna och grundskolan.

De två sista områdena är digitalisering och arbetsmiljö.

– Det handlar lite grann om ett nytt sätt att jobba och titta på frågor.

En avvikelse från förvaltningens budget är friskvårdsbidraget där det föreslogs ett årligt bidrag med max 1 000 kronor per medarbetare – ett förslag som Alliansen plockat bort i sin.

De har även lyft ut ett antal föreslagna investeringar – bland annat den planerade ombyggnationen av Edshult särskilda boende.

– Sedan var det två förskolor i Siljansnäs, som även förvaltningen lyfte ur, och renovering av matsalar i skolorna. Vi lyfter ur dem för att utreda vidare och plocka tillbaka dem när vi har mer beslutsunderlag.

En del satsningar finns dock kvar i planerna, bland annat en ny anslutningsväg till Åhlbyns bad- och båthamn, satsningen på Norra Käringberget, erosionsåtgärder på Åkersön och Moskogsvägen.

– Det läggs ganska mycket på gång- och cykelvägen den närmsta tiden. Nu under den här fyraårsperioden kommer vi lägga över 21 miljoner kronor på gc-vägar, säger Mats Stenmark (M).

De återkommer dock till att det blir något av ett "mellanår"

– 2020 var tänkt att bli vårt år att ta fram nya politiska program och visioner. Det blev det inte. Utan det året kommer att vara 2021, konstaterar Ulrika Liljeberg.

– Så det jobbet vi kommer göra 2021 skulle vi ha gjort 2020. Och då kan man ju fråga sig är det här ett förlorat år?, fortsätter hon och svarar sig själv:

– Nej, förutom den tragedin som varit för många i och med pandemin så har det varit ett otroligt lärorikt år. Vi har lärt oss väldigt mycket som kommer vara välfärden till gagn. Men lite roligare brukar vi väl vara, säger hon och skrattar.

– Vänta ni till nästa år ni...

De övriga partierna kommer med sina budgetförslag på kommunstyrelsen den 9 november. Sedan ställs de mot varandra på kommunfullmäktige den 30:e samma månad.