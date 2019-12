Röda korset bjöd på klappar och julbord: "Kanske är den enda julmaten som man får i år"

Röda Korsets Hedemorakrets har under många år samlat in julklappar och bjudit på julmat i kommunen och den traditionen följs i år. Under onsdagen var det firande i Vikmanshyttan och under Torsdagen var det dags för Långshyttan.

– Det är mycket jobb, men det är det värt, säger Eva Jonsson som arbetar på röda korset.

Redan på måndagen samlades flera av personalen från Röda Korset för att laga julmaten. Åtta timmar tog den dagens förberedelser. Det första firandet i Vikmanshyttan blev dock inte lika stort som vanligt. 30 personer dök upp, mindre än tidigare år.

– 2015 var det som störst när det var den stora flyktingvågen. Då var det riktigt drag, säger Eva.

Paketen som delas ut har skänkts till Röda Korset via Bilforum, där man kan lämna julklappar under en gran. Dessa klappar kom under onsdagen till Långshyttan för utdelning.

– Men vi får också in saker under året som är helt nya och kvar i sina förpackningar, då sparar vi dem till jul, säger Eva.

Den julmat som bjuds på har skänkts från lokala affärer och även alla mejeriprodukter kommer från ett lokalt mejeri. Till Långshyttan tror man att det kommer dyka upp runt 150 personer. Alla får mat och var sin julklapp.

– De är så glada och tacksamma, det kanske är den enda julmaten som man får i år, säger Eva.

Vid ett av borden sitter Sabir Rahmanpour och väntar på sin familj. Han är från kurdistan och berättar att han där arbetade som journalist åt en kurdisk veckotidning. Nu väntar han på svar från Migrationsverket om sin framtid i Sverige.

– Jag vill börja på SFI och lära mig svenska, jag vill också lära ut kurdiska till barnen på skolan men jag måste få mina fyra sista siffror, säger Sabir.

Vid bordet bakom sitter Mahdi Barbari och hans fru Samira Azad Bakht. De är från Iran och har kommit till Långshyttan. Julfirandet som anordnas uppskattar paret väldigt.

– Att fira jul? Det är bra och väldigt kul säger Mahdi.

Under fredagen avslutar Röda Korset sina julfiranden med julkalas i Hedemora.