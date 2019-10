Rockhelg i Björbo och Bäsna – med The Caddilac Band och Little Bernt

The Beznaz, bestående av Anders Jansson, bas, Sune Englund, kompgitarr, Bernt Andersson, sologitarr, och Ove Bergman, trummor, har vid ett par tillfällen framträtt i Göteborg.

Bandet medverkade bland annat vid Nordic Guitar clubs festival i Apple Hotell.

– Där träffade vi The Caddilac Band, bestående av bland andra Janne Lucas, Tommy Karlsson, som startade The Streaplers, och Ove Pilebo, som under tolv år var sångare i Streaplers. De har tidigare framträtt i IOGT-lokalen i Björbo och när de skulle dit igen frågade de om vi villa vara med, berättar Bernt Andersson.

Den 11 oktober klockan 19 ger banden en gemensam konsert i Björbo IOGT-lokal. The Caddilac Band spelar främst 50-talsmusimk och The Besnaz är specialiserat på 60-talsdängor.

– Det innebär att vi kommer att avverka musik från två årtionden på ungefär tre timmar, berättar Bernt Andersson.

Hans musikintresse vaknade i och med rockepoken i mitten av 1950-talet, då han var med och startade Sonny Boys, som turnerade i Mellansverige, Norge och till och med spelade under en festival i Östtyskland år 1962.

Under artistnamnet Little Bernt turnerade han också med Vita Björn och Dubbel-Hasse.

Just Dubbel-Hasse tillhör de medverkande när Bäsna bygdegård på lördagen den 12 oktober, mellan klockan 14 och 18, genomför Rock i Bäsna. Självklart är The Besnaz en av huvudattraktionerna under dagen.

Det är femte året i trad som rockarrangemanget genomförs och utöver Dubbel-Hasse och The Besnaz medverkar Janne Lundins band från Stockholm, delar av The Riders från Västerås samt några rockartister från Norge.

– Några av de medverkande har spelat med rocklegender som Little Gerhard och Jerry Williams, berättar Sune Englund.

Och på scenen finns alltså också Little Bernt.