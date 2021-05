Rock, visa och klassiskt – nu finns en välgörande konsert i stället för Hedemora marknad

Det säger Anki Rooslien som hållit i trådarna tillsammans med musikanten Peter Lönnborg.

Det är andra pandemiåret i rad som marknaden ställs in.

– Vi gör det med sorg i hjärtat, för oss i Lions är det viktigt att få ihop pengar till våra hjälpprojekt, säger Anki.

Nu blir det alltså en konsert som läggs ut idag den 15 maj på Youtube i stället - Hedemora Lions konsert. Gratis att titta på, men folk uppmanas att bidra till Barndiabetesfonden.

Mycket fin musik utlovas, och varierad. Fyra band har spelat in på scenen i stadshotellet – In Lookdowns, Byrån, Hommage till mäster C och Jeppe The King & Memphis Blue Band.

Kenth Wadin bidrar med några tonsatta dikter, och fjolårets Martinpelto-stipendiat Isabella Lissars har sjungit in några låtar på sin folkhögskola.

Sista måndagen i april var det dags för Hedemoras egen hovsångerska Hillevi Martinpelto att spela in ett par sånger i kyrkan, med organisten Lennart Bengts vid pianot.

– Det känns jätteroligt att vara med, och att få sjunga här i kyrkan. Jag mår inte bra om jag inte får sjunga, och nästan allt har ju varit inställt under pandemin, säger Hillevi.

Hennes lyriska sopran fyllde kyrkan. Hon hade valt en sång som Jussi Björling gjort till klassiker genom sin insjungning – ”Tonerna” med text av Erik Gustaf Geijer och musik av Hedemoras stadsläkare Carl Leopold Sjöberg som dog 1900.

– Sjöberg målade och komponerade, det är roligt att han skrivit en låt som Jussi gjort världsberömd, säger Hillevi Martinpelto.