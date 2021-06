Risk för stora regnmängder i norra Dalarna – kan falla mer än 35 millimeter under tre timmar

Det var vid klockan 13.12 på måndagen som SMHI:s risk för stora regnmängder utfärdades.

Regnet väntas dra in över dalafjällen och norra Dalarna under tisdagseftermiddagen och det kan komma över 35 millimeter under tre timmar.

”I samband med det intensivaste regnet kan åska och mycket hårda vindbyar förekomma”, skriver SMHI i en kommentar om dalafjällen och norra delen av Dalarna.

Det kan vara stora lokala variationer, uppger SMHI.

Så här definierar SMHI risk för stora regnmängder:

”Det finns en risk för stora regnmängder som kan medföra översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor. Om prognoserna blir säkrare kan den ersättas av en varning.”